Egal ob im Dorf oder in der Stadt: Ohne das Ehrenamt läuft in unserer Gesellschaft nichts. Aber es gibt ein großes Nachwuchsproblem. Oft sind es ältere Menschen, die so lange ehrenamtlich helfen wie es geht, und junge Menschen kommen nur sporadisch nach. Um da gegen zu steuern gab es heute die erste "Lange Tafel für das Ehrenamt" in Lahnstein. Das ist quasi eine Jobbörse für Ehrenamtler.