Sie sollen eine bewaffnete Gruppe gebildet haben, um Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen zu leisten. Der Prozess in Koblenz gegen drei Männer von der Mosel begann mit Tumulten.

Eigentlich dürfte er gar nicht hier sein. "Was Sie hier machen, ist illegal, das ist verrückt“, ruft der Angeklagte immer wieder. Noch vor Beginn des Prozesses am Landgericht Koblenz setzt der 39-Jährige zu einer minutenlangen Tirade im Gerichtssaal an. Die Ermahnungen der Richterin ignoriert der Moselaner genauso wie die Fragen zu seiner Person.

Stattdessen schreit der Mann mit den wilden langen Haaren weiter und erzählt, wie schlecht man ihn seit seiner Verhaftung vor sieben Monaten angeblich behandelt habe. Er sieht sich als Opfer und nicht als Täter. Dabei gilt der 39-Jährige als Kopf einer Gruppe, die sich im Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen auch bewaffnet haben soll.

Hauptangeklagter wird vom Prozess ausgeschlossen

Zu den Details des Verfahrens dringt das Gericht aber erstmal nicht vor. An eine geordnete Verhandlung ist nicht zu denken, weil der 39-Jährige sich nicht beruhigen lässt. Nach mehreren Unterbrechungen schließt das Gericht den Mann schließlich vom Prozess aus. Die Wachleute müssen ihn aus dem Saal tragen.

Als endlich Ruhe auf der Anklagebank einkehrt, sagt die Vorsitzende Richterin Julia Rau: "Es gibt Sachen, die hatte ich auch noch nicht." Danach bleibt am ersten Verhandlungstag nur noch die Zeit, um im Beisein der zwei Mitangeklagten, die Anklageschrift zu verlesen. Laut Anklage sollen die beiden in der Gruppe, die sich selbst "Paladin" nannte, verschiedene Aufgaben übernommen haben. Unter anderem sollen sie mitgeholfen haben, Waffen selbst herzustellen.

Angeklagte sollen sich während Corona-Pandemie radikalisiert haben

Der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe soll aber der 39-Jährige gewesen sein, der des Saales verwiesen wurde. Der Physiotherapeut soll seinen Job verloren haben, weil er keinen Mundschutz tragen wollte. Laut Anklage soll er sich dann im Zuge der Pandemie weiter radikalisiert haben.

Angesichts der Maskenpflicht und der Impfungen habe er sich um die Grundrechte gesorgt. Er habe Angst gehabt, dass die Regierung das Virus nutzt, um die Republik in eine Diktatur zu verwandeln. So erzählt der Mann auch in einem Interview mit dem ARD-Format STRG_F.

Staatsanwalt hält Angeklagten für Reichsbürger

Aus seinem Monolog beim Prozess wurde nach Ansicht des Oberstaatsanwaltes Christopher do Paco Quesado auch deutlich, dass der Angeklagte das Gericht nicht anerkennt. So wollte er von der Richterin nicht mit seinem Namen angesprochen werden. Und er bezeichnete sich als "freilebender Mensch", er sei somit "kein Staatsbürger Deutschlands".

Der Chefankläger do Paco Quesado sieht darin "Reichsbürgerideologie". Sogenannte Reichsbürger zweifeln die Existenz der Bundesrepublik Deutschland an. Sie wähnen sich im Widerstand gegen den Staat, den sie als solchen nicht anerkennen. Deshalb versuche der Anklagte "systematisch den Prozess zu stören und zu verzögern."

Ist der Angeklagte schuldunfähig?

Seine Verteidigerin Anne Bosch hingegen ist sich nicht sicher, ob ihr Mandant den Prozess bewusst stört. Sie hält es auch nicht für ausgeschlossen, dass seinen Wutreden eine Erkrankung zugrunde liegt. Sie will daher beim nächsten Prozesstag ein psychiatrisches Gutachten beantragen, um feststellen zu lassen, ob ihr Mandant überhaupt schuldfähig ist.

Christopher do Paco Quesado leitet die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und vertritt die Anklage gegen die drei Männer vor dem Landgericht. SWR Christian Altmayer

Verurteilt wegen Waffen aus dem 3D-Drucker

Ob er verhandlungsfähig ist, wird sich schon am Freitag vor Gericht herausstellen. Erstmal wurde der Angeklagte nur für den ersten Prozesstag ausgeschlossen. Wenn er aber weiter störe, sagt Richterin Julia Rau, könnte er auch für mehrere Tage aus dem Saal geworfen werden.

Einen Prozess hat der 39-Jährige dabei schon hinter sich. Bereits 2022 hat das Schöffengericht Wittlich den Physiotherapeuten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er in einem 3-D-Drucker Armbrüste und andere Schusswaffen hergestellt hatte.

Eine Kunststoff-Pistole aus einem 3D-Drucker. Ein Mann von der Mosel hat ähnliche Waffen selbst hergestellt. dpa Bildfunk Eric Gay

Hauptangeklagter setzte sich nach Portugal ab

Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft hatten dann unmittelbar nach dem Wittlicher Urteil begonnen. Allerdings setzte sich der Hauptangeklagte nach Portugal ab, wo er erst im November vergangenen Jahres von der dortigen Polizei verhaftet wurde. Inzwischen sitzt er in Deutschland in Untersuchungshaft, die beiden anderen Männer sind auf freiem Fuß.

Die aktuelle Anklage wiegt allerdings schwerer. Die Bildung einer bewaffneten Gruppe und einer kriminellen Vereinigung können mit mehrjähriger Haft bestraft werden. Für das Verfahren sind 17 Verhandlungstermine bis in den November angesetzt. Nächsten Freitag geht es weiter. Dann wollen sich die beiden Mitangeklagten nach eigenen Angaben zu den Vorwürfen äußern. Ob der Hauptangeklagte dann auch aussagen wird, bleibt abzuwarten.