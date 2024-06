Tödlicher Motorradunfall in Speyer

Bei einem Unfall in der Industriestraße in Speyer wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer am Montagabend tödlich verletzt. Der 19-Jährige hatte nach Polizeiinformationen versucht, einen LKW zu überholen. Dabei stieß er mit dessen Anhänger zusammen. Er starb noch am Unfallort. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter.