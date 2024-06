DRK-Krankenhäuser in RLP gerettet

per Mail teilen

Die in Finanznot geratenen Krankenhäuser des Deutschen Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz sind gerettet. Laut DRK billigte das Mainzer Amtsgericht den Insolvenzplan.

Zuvor habe bereits die Gläubigerversammlung den Sanierungsplänen zugestimmt, hieß es. Es geht um die Klinikstandorte Altenkirchen, Alzey, Hachenburg, Kirchen an der Sieg und Neuwied.

Größere Umstrukturierungen geplant

Laut Trägergesellschaft können die Kliniken nun nach der Gerichtsentscheidung ihre Umstrukturierung fortsetzen. Insbesondere an den Kliniken im Westerwald kommt es zu teils größeren Umstrukturierungen und Einsparmaßnahmen. In Hachenburg wurde zum Beispiel trotz großen Widerstands im Frühjahr die Geburtsstation dauerhaft geschlossen. Das Krankenhaus in Altenkirchen soll zu einem ambulanten medizinischen Zentrum umgestaltet werden.

Spätfolgen von Corona führten zum Insolvenzantrag

Die Notwendigkeit für einen Insolvenzantrag in Eigenverantwortung hatte das DRK mit den Spätfolgen der Corona-Krise und den drastisch gestiegenen Energiekosten erklärt. Auch eine Reihe anderer Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz hatte in den vergangenen Monaten Insolvenzanträge gestellt.