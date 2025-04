per Mail teilen

Seit vier Jahren wird in Mainz über ein mögliches Naturschwimmbad im nördlichen Hafenbeckes des Mainzer Zollhafens diskutiert - die "Heilige Makrele". Das Projekt habe jedoch kein Potential, urteilt die Stadt nun in einer internen Untersuchung - der Projektinitiator übt scharfe Kritik.

82 Seiten lang ist die Voruntersuchung , die das Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung selbst durchgeführt hat - im Oktober letzten Jahres beauftragt von Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos). Das Thema: Baden im und am Rhein.

Eigentlich sollte das Amt dafür eine externe Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Doch wegen der mittlerweile wieder angespannten Haushaltslage der Stadt hat das Amt jetzt selbst 16 mögliche Bade-Standorte unter die Lupe genommen und bewertet. Einer davon: die "Heilige Makrele" - ein vom Mainzer Wasserbauingenieur Alexander Kiefer fertig geplantes Naturschwimmbad im Hafenbecken des Mainzer Zollhafens. Und der kommt dabei nicht gut weg.

Untersuchung: Viel Kritik am Naturschwimmbad "Heilige Makrele"

Ein Beispiel: Damit der Schwimmbadlärm für die Anwohner nicht zu groß wird, dürften in der "Makrele" nur 160 Menschen gleichzeitig baden. Die Stadt kritisiert, die Besucherzahl lasse "für die Stadt nicht im Ansatz einen nachhaltigen und wirtschaftlichen Badebetrieb erkennen." Für ein Bad mit der Fläche der "Makrele" wäre eine Besucheranzahl von 1.300 Menschen gleichzeitig üblich.

Dieses Urteil sei "methodisch unzulässig und führt zu einer völlig verzerrten Darstellung", sagt Alexander Kiefer. Die hier zu Grunde gelegte Richtlinie beziehe sich auf "klassische, stark frequentierte Freibäder oder Hallenbäder mit Chlorbetrieb" - nicht auf die Betriebsmodelle von Naturbädern wie zum Beispiel das Naturerlebnisbad Bingen oder Badeseen.

Wie gut ist die Wasserqualität im Rhein-Hafenbecken in Mainz?

Ein weiteres Streitthema ist die Wasserqualität. Die Untersuchung der Stadt merkt an, dass es kein erkennbares Konzept zur Filterung des Rheinwassers gebe. Das stimme nicht, so Kiefer. Sein Konzept sehe vor, eine Filteranlage einzubauen, sollten sich beim Monitoring der Wasserqualität erhöhte Messwerte ergeben. Außerdem habe er Laborgutachten vorliegen, die dem Rhein im Hafenbecken eine "ausgezeichnete Badewasserqualität" bescheinigen würden. - Und die Liste an unterschiedlich bewerteten Kriterien geht weiter.

Schwere Vorwürfe des "Heilige Makrele"-Initiators

Die Ergebnisse der städtischen Untersuchung seien durch "manipulative Methodik" entstanden, kritisiert Makrele-Initiator Alexander Kiefer. Seine Vorwürfe an die Stadt wiegen schwer: Es gebe "zahlreiche sachliche Fehler, selektive Bewertungen und ausgelassene Nachweise".

"Die Idee der ,Heiligen Makrele' ist zwar charmant, hält in ihrer vorgelegten Form jedoch der fachlichen Prüfung nicht stand", reagiert Oberbürgermeister Nino Haase auf Kiefer. "Unsere zuständigen Ämter haben zahlreiche Kriterien sorgfältig bewertet und in ihre Beurteilung einfließen lassen."

"Pauschale Vorwürfe der Manipulation entbehren jeder Grundlage und gehören nicht in eine konstruktive Debatte."

Stadtratsfraktionen haben Redebedarf

Vor drei Jahren hatte Nino Haase auf seinem Instagram-Account noch ein Foto von sich und Alexander Kiefer gepostet und über die "Heilige Makrele" geschrieben: "Ganz ehrlich: Megaprojekt". Er schien angetan von der möglichen Strahlkraft des Projekts. "Kluge Ideen aus der Stadt aufnehmen und entwickeln. Das größte Hafenbad der Welt. Danke @heilige.makrele.mainz."

Die Stadt Mainz und damit Oberbürgermeister Haase haben mit ihrer Untersuchung aber jetzt klar gemacht: Für die Stadt ist die "Heilige Makrele" endgültig vom Tisch - jedoch noch nicht für alle Stadtratsfraktionen. SPD, CDU, Linke, FDP und Volt haben sich auf SWR-Nachfrage grundsätzlich positiv gegenüber der "Heiligen Makrele" geäußert. Die AfD lehnt das Projekt ab. Die Grünen bemängeln vielmehr, dass die Untersuchung der Stadt nunmehr auf "Plantsch- und Bademöglichkeiten" abzielt, anstelle des ursprünglichen Grundes, mehr Schwimm-Kapazitäten gerade auch für Schulen und Vereine zu schaffen.

Baden im oder am Rhein in Mainz: Thema im Ausschuss

Am heutigen Mittwoch bekommen sie nochmal die Möglichkeit, über das Thema zu diskutieren. Die Voruntersuchung zum Baden im oder am Rhein steht auf der Tagesordnung des Haupt- und Personalausschusses. Um die 82 Seiten wirklich beurteilen zu können, fehle den ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern allerdings die Fachkompetenz - und die Zeit, bemängeln vor allem CDU und Linke. Das Gutachten wurde dem Stadtvorstand erst am 25. März vorgestellt.

Volt fordert außerdem, dass die Stadt ihr Vorgehen transparent macht und relevante Unterlagen, die der Untersuchung zugrunde liegen, öffentlich macht.

Badeschiff südlich der Kaiserbrücke soll geprüft werden

Bei der ganzen Diskussion um die "Heilige Makrele" ist derweil ein Aspekt in den Hintergrund geraten. Das eigentliche Ergebnis der städtischen Voruntersuchung zum Thema Baden: Einer der 16 Standorte hat den Stempel "eingeschränktes Potential" bekommen - der einzige, der nun weiterverfolgt werden soll. Es geht um ein Badeschiff südlich der Kaiserbrücke.

Ob es zu diesem Badeschiff eine Machbarkeitsstudie geben soll, darüber entscheidet der Stadtrat am Mittwoch kommender Woche. Eine Woche haben die Fraktionen nun also Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Die Linke hat allerdings schon angekündigt, dass sie beantragen will, diesen Beschlusspunkt zu vertagen.