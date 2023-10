Mehr als 17.000 Unterschriften für Erhalt der Geburtsstation in Hachenburg

Neun Krankenhäuser mit Geburtsstation gibt es derzeit im Norden von Rheinland-Pfalz. Etwa in Andernach, Dernbach, Koblenz oder Simmern. In ganz Rheinland-Pfalz sind es 29. Das geht aus einer Statistik des Gesundheitsministeriums hervor. Seit 2008 wurden im Norden des Landes acht Geburtsstationen geschlossen: unter anderem in Diez, Nastätten, Boppard und Cochem. Insgesamt waren es in Rheinland-Pfalz 22 Geburtsstationen, die in den vergangenen 15 Jahren wegfielen.