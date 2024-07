So rüsten sich Städte im Südwesten für den Klimawandel; Gleich zwei tödliche Unfälle am Wochenende in RLP

9:45 Uhr 📖 Beste Vorleserin Deutschlands kommt aus RLP Wie gut und gerne lest ihr vor? Sei es zum Einschlafen für die Kinder oder Enkel, ein lustiger Insa-Post oder die wichtigsten News bei SWR Aktuell - Vorlesen muss gekonnt sein. Ganz besonders gut kann es Léni Falkenstein aus Mainz, denn die Sechstklässlerin konnte sich beim Bundesvorlesewettbewerb gegen rund 550.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland durchsetzen. Wie toll sie vorlesen kann und was sie mit ihrem Können später vielleicht einmal machen möchte, zeigen wir euch hier:

9:30 Uhr 🚚 Neue Mautpflicht sorgt für Ärger Seit heute gilt die Lkw-Maut auch für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht - zuvor galt sie erst über 7,5 Tonnen. Das bedeutet, dass nun auch für viele kleine Laster, wie sie oft von kleineren Betrieben genutzt werden, Maut fällig wird. Zwar gibt es für bestimme Branchen Ausnahmeregeln, doch diese erscheinen den Betroffenen willkürlich. So seien Handwerksbetriebe ausgenommen, Gärtnereien oder Veranstaltungstechniker aber nicht. Meine Kollegen vom SWR-Studio Trier haben unter anderem mit ein betroffenen Betrieben darüber gesprochen, wie sich für ihre Geschäfte die neue Mautregelung auswirken wird: Region Trier Hohe Kosten befürchtet Maut-Pflicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sorgt für Ärger und Sorgen Betriebe mit Fahrzeugen von einem Gewicht mit mehr als 3,5 Tonnen müssen seit Anfang Juli Maut bezahlen. Die neue Regelung sorgt gerade im Mittelstand für Existenzsorgen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:15 Uhr Leserfoto: In Orbis hebt ein Pirol ab "Im Garten unseres Hofes im morgendlichen Regen haben wir einen Pirol entdeckt, der glücklicherweise gerade abhob", schreibt unser Newsticker-Leser Michael Hink aus Orbis im Donnersbergkreis zu seinem tollen Foto. Unser Leser Michael Hink aus Orbis hat uns dieses Foto aus seinem Garten geschickt: Ein Pirol beim Abflug in den Regen. Michael Hink, privat Sieht noch etwas zerzaust aus, der kleine schwarz-gelbe Kollege im Bild. Aber dann sind wir ja schon zwei, so früh am Morgen. Danke dir Michael für den Schnappschuss!

9:00 Uhr 📞 Speyer: Telefonzellen werden abgebaut Wer erinnert sich noch an die Zeit, in der man unterwegs für ein Telefonat nur ein paar Cent (oder Pfennig) brauchte? Telefonzellen waren einst an fast jeder Ecke - früher noch ganz in Gelb, später dann in Grau und Magenta. In Speyer besiegelt sich nun auch dieses Kapitel in der Innenstadt ein für alle Mal. Die letzten fünf Telefonzellen in der Fußgängerzone werden von ihrem Betreiber der Telekom ab heute abgebaut. Vor zwei Jahren wurden die Zellen schon wegen zu geringer Nutzung vom Netz genommen. Anstelle der Telefonzellen werden laut der Speyerer Stadtverwaltung große Pflanzkübel aufgestellt mit Felsen-Birnen und Amber-Bäumen. Sendung am Mo. , 1.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:45 Uhr 🚧 Mehr Staus für Italienurlauber zu befürchten Nicht mehr lang, dann beginnen in Rheinland-Pfalz die Sommerferien - genauer am 15. Juli. Und wie jedes Jahr werden sich viele - teils schon mit dem letzten Schulgong der Kinder - in Blechlawine Richtung Süden stürzen. Einige von euch machen sich da bestimmt jetzt schon Gedanken über die beste Route zum Urlaubsziel. Nur gibt es dieses Jahr ein Problem: Durch Unwetter wurde am Freitag in der Schweiz die A13 bei Lostallo unterspült, weshalb die Route über den Sankt Bernadino Pass fürs Erste unterbrochen ist. Drei Wochen sollen die Reparaturarbeiten laut örtlicher Behörden dauern. Für Urlauber bedeutet das zwei Dinge: Zum einen sich im Zweifelsfall Ausweichrouten zu suchen, und zum anderen sich auf diesen auf deutlich mehr Verkehr einzustellen. Mehr Infos über alternative Wege in Richtung Süden, haben euch meine Kollegen von SWR Aktuell Baden-Württemberg zusammengefasst: Lostallo Nach Sperrung der beliebten Strecke durch die Schweiz San-Bernardino-Route gesperrt: So kommen Urlauber aus Süddeutschland trotzdem nach Italien Nach der Sperrung der San-Bernardino-Route ist es für Autofahrerinnen und -fahrer schwieriger geworden, vom Bodensee nach Italien zu fahren. Es gibt aber Alternativen. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4

8:15 Uhr Das U-Boot ist wieder unterwegs! ⚓ Irgendwie ist es schon ein bisschen süß, wie viele Menschen die U17 auf ihrem letzten Weg begleiten. Das ausgemusterte U-Boot wurde gestern per Schwertransport vom Technik Museum Speyer wieder zurück an den Rhein gebracht. Von dort aus geht es am Freitag weiter Richtung Sinsheim, wo die U17 im dortigen Technik Museum ausgestellt werden soll. Wie immer waren auch diesmal ganz viele Schaulustige und unsere Kameras dabei: Video herunterladen (59,8 MB | MP4) Sendung am So. , 30.6.2024 19:45 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

8:00 Uhr Was war am 1. Juli des Jahres? 1903

Die erste Tour de France startet in Montgeron, einem Vorort von Paris. 1958

Das Gleichberechtigungsgesetz tritt in Deutschland in Kraft. 1979

Sony bringt den ersten Walkman auf den Markt. 2022

In der Schweiz tritt die Ehe für alle in Kraft

7:45 Uhr 🌡️ So passen Städte im Südwesten sich dem Klimawandel an Das Klima ändert sich nachhaltig, das merken wir immer wieder besonders durch Extremwetterereignisse wie starke Hitze oder schwere Unwetter. Gerade Städte leiden unter den steigenden Temperaturen, denn durch die vielen Gebäude und versiegelte Flächen bildetet sich dort oft ein eigenes wärmeres Klima. Das geht zu Lasten von Mensch und Natur. Meine Kolleginnen Daniela Engelhardt und Janina Schreiber haben sich mal angeschaut, wie die Städte Mannheim und Worms mit den neuen Herausforderungen umgehen wollen: Klimaanpassungsgesetz in Kraft So passen sich Worms und Mannheim an den Klimawandel an Ein neues Gesetz verpflichtet ab sofort Bund, Länder und Kommunen, Pläne gegen die Folgen des Klimawandels zu erarbeiten. Die Ausgangslage in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. 12:05 Uhr Aktuell SWR Kultur

7:15 Uhr Blick in die Welt Bei der Fußball-Europameisterschaft treffen im Achtelfinale Belgien und Frankreich (18 Uhr) aufeinander. In der Vorrunde wurden beide Mannschaften trotz ihrer Favoritenrolle nur Gruppenzweiter und erzielten jeweils lediglich zwei Tore. Am Abend folgt das zweite Achtelfinale an diesem Montag mit der Begegnung Portugal gegen Slowenien (21 Uhr). In London beginnt der Tennis-Klassiker in Wimbledon. Alexander Zverev legt erst am Dienstag los - sieben andere deutsche Tennisprofis sind dagegen gleich am ersten Tag von Wimbledon gefordert. Schon seit April ist der Konsum von Cannabis unter bestimmten Umständen erlaubt - ab heute können Vereine, sogenannte Cannabis Social Clubs, an den Start gehen und gemeinschaftlich Cannabis anbauen. Die Vereine dürfen höchstens 500 Mitglieder haben und maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag und 50 Gramm pro Monat an diese abgeben.

7:00 Uhr Achtung, aufgepasst: Postleitzahlen-Quiz! 31 Jahre ist es heute auf dem Tag genau her, dass in Deutschland die fünfstelligen Postleitzahlen eingeführt wurden. Die Deutsche Bundespost kam damals mit dieser Werbeaktion um die Ecke, die trotz der Farbe nichts mit den Simpsons zu tun hatte (die, nebenbei bemerkt, auch nur vier Finger haben): Mit dem Maskottchen "Rolf" warb die Deutsche Bundespost 1993 für die Einführung der fünfstelligen Postleitzahlen. Wer erinnert sich noch an die gelbe Hand mit der "coolen" Sonnenbrille? dpa Bildfunk Picture Alliance Jetzt wollen wir aber mal den guten Rolf beiseite lassen und schauen, wer sich noch an die Zeit vor 1993 erinnert. Wie lautete die vierstellige Postleitzahl der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz? Die richtige Antwort lautet: 6500

irrelevant: 6600

Wer Briefe oder Pakete nach Mainz schicken wollte, der musste bis zum 1. Juli 1993 die Postleitzahl 6500 angeben. Die 6600 stand damals für Saarbrücken, die 6700 für Ludwigshafen. Die Postleitzahlen wurden nach der Wiedervereinigung Deutschlands angepasst. Seit 1990 hatten zwei Systeme parallel existiert. Von den insgesamt 5.420 vierstelligen Postleitzahlen in den Verkehrsgebieten West und Ost gab es 802 Zahlen doppelt. Um das System zu vereinheitlichen und zeitgleich zu optimieren, wurden daher zum 1. Juli 1993 die fünfstelligen Postleitzahlen eingeführt.

6:45 Uhr Was für ein Blitzspektakel! Paul hat uns auf Instagram ein Blitzbild geschickt: Es zeigt die St. Stephanskirche bei Nacht. Paul von Instagram Die angekündigten Gewitter waren am Wochenende glücklicherweise nicht so schwer wie zuerst erwartet, sie liefen glimpflich ab und es entstanden keine großen Schäden. Dieses schöne Bild hat uns Paul geschickt, aufgenommen in Mainz. Zu sehen ist nicht nur diese Blitzparade, die wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag ansehen durften, sondern auch die Stephanskirche bei Nacht. Vielen Dank fürs Zuschicken!

6:30 Uhr Zwei tödliche Unfälle in RLP am Wochenende Gleich bei zwei Unfällen sind am Wochenende in RLP Menschen ums Leben gekommen. In der Nacht zu Sonntag ist auf der A65 kurz vor dem Autobahnkreuz Mutterstadt eine Fahrerin mit der Mittelleitplanke zusammengestoßen. Die Rettungskräfte konnten sie nach Polizeiangaben zwar noch schwer verletzt bergen und ins Krankenhaus bringen, sie sei jedoch wenige Stunden später verstorben. Ein paar Stunden später und nur wenige Kilometer weiter stießen auf der B9 bei Worms zwei Autos frontal ineinander. Die Polizei vermutet, dass eines der beiden Autos in den Gegenverkehr gekommen war. Ein 63-jähriger Mann verlor bei dem Unfall sein Leben.

6:20 Uhr Das Wetter in RLP wird kühler Zum Start in die neue Woche wird das Wetter in Rheinland-Pfalz wechselhaft und kühler. Dazu soll es immer mal wieder regnen. Nachmittags rechnen die Meteorologen mit Auflockerungen und meist trockenen Bedingungen. Die Temperaturen erreichen in der Spitze 17 bis 21 Grad, so SWR-Wetterexperte Thomas Ranft. Video herunterladen (22,8 MB | MP4)

6:15 Uhr Ab heute geht's mit dem Deutschlandticket durch Frankreich 🚊 Da wäre man gerne wieder 27 (oder noch jünger), wenn man das liest: Junge Menschen unter 28 Jahren können im Juli und August ihr Deutschlandticket auch in den Grenzregionen Frankreichs nutzen und damit sogar bis in die französische Hauptstadt Paris fahren. Klar, es dauert dann nicht knapp zwei Stunden wie mit dem TGV, sondern eher so fünf Stunden, aber dafür sieht man mehr vom Nachbarland! Mehr zur Sommeraktion gibt's bei Instagram:

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Der 1.FC Kaiserslautern spielt ein Vorbereitungsspiel gegen den FK Pirmasens. Anpfiff ist um 18:00 Uhr im Pirmasenser Sportpark Husterhöhe. Ab heute bieten die Region Grand Est sowie die Länder Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg eine einzigartige Möglichkeit für junge Reisende: Mit dem "Pass Jeune" und dem Deutschland-Ticket können Jugendliche bis einschließlich 27 Jahre in den genannten Regionen sowie bis nach Paris kostenlos den Regionalverkehr nutzen. Im Beihilfe-Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim im Jahr 1991 in Saarlouis soll am Montag (9.30 Uhr) die Bundesanwaltschaft in Koblenz ihr Plädoyer halten. Damit steht der seit Ende Februar laufende Prozess kurz vor dem Abschluss.