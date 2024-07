Vater im Bett mit Messer getötet? - Prozess in Frankenthal beginnt

Ein Sohn steht ab Montag vor dem Landgericht Frankenthal. Er soll seinen Vater Ende Dezember in Neustadt an der Weinstraße mit einem Messer besonders "grausam" getötet haben.

Dem 57-jährigen Mann aus Neustadt an der Weinstraße wird vorgeworfen, seinen Vater am 29. Dezember in Neustadt an der Weinstraße umgebracht zu haben. Er soll den 88-Jährigen, der in seinem Bett lag, zunächst gewürgt haben. Danach soll er ihm mit einem Küchenmesser in den Hals geschnitten und dabei nahezu enthauptet haben, so der Vorwurf der Anklage.

Laut Obduktion ist der Vater an einer Kombination von Ersticken und Blutverlust gestorben. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal sieht in dieser Tat das Mordmerkmal der Grausamkeit als erfüllt an und hatte deshalb Anklage wegen Mordes erhoben.

Zusätzliches Gutachten: Vater musste nicht leiden

Das Landgericht Frankenthal hat die Anklage geprüft und holte eine zusätzliche Stellungnahme eines Rechtsmediziners ein.

Das Ergebnis: Es sei nicht davon auszugehen, dass "der Vater über das für die Tötung erforderliche Maß weit hinausgehende Schmerzen oder Qualen erleiden musste." Deshalb entschied das Gericht: Der 57-jährige Angeklagte muss sich zunächst nur wegen Totschlags verantworten.

Verteidiger: Verhandlung in Frankenthal wird "eine Tragödie"

Sein Verteidiger Steffen Lindberg will auf jeden Fall erreichen, dass sein Mandant nur wegen Totschlags verurteilt wird. Der Angeklagte habe sich vor der Tat intensiv um seinen Vater gekümmert. "Deshalb passt auch die Annahme, er habe ihn aus Grausamkeit getötet, gar nicht", sagte Lindberg dem SWR.

Die Tat als Mord zu bewerten, werde dem, was wirklich passiert sei, nicht gerecht, so der Rechtsanwalt weiter. Er sei sich sicher, dass die Beweisaufnahme in dem Verfahren mit den Aussagen von Zeugen und Gutachtern eine Tragödie zutage bringen wird.

Warum hat er Vater getötet: Mehrere Gutachter anwesend

Neben einem medizinischen Gutachter ist laut Gericht auch ein psychiatrischer Sachverständiger bei der Verhandlung anwesend. Zum möglichen Tatmotiv könne das Gericht sich noch nicht äußern, so eine Sprecherin.

Der zum Tatzeitpunkt 56 Jahre alte Sohn hatte sich kurz nach der Tat der Polizei gestellt und die Tat gestanden. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er ist nicht vorbestraft.