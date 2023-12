Leiche in Wohnhaus gefunden

Ein 56-Jähriger soll in Neustadt seinen Vater getötet haben. Der 88 Jahre alte Mann war am Freitag tot in seinem Wohnhaus gefunden worden.

"Die festgestellten Verletzungen und die Spurenlage lassen auf ein Tötungsdelikt schließen", teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag mit. Neustadt: Sohn des Opfers festgenommen Der 56 Jahre alte Sohn des Opfers ist in Untersuchungshaft gekommen. Das hat nach Polizeiangaben der zuständige Haftrichter entschieden. Staatsanwaltschaft gibt keine Details bekannt Wie der 88-Jährige in seiner Wohnung in Neustadt zu Tode kam und was das Motiv sein könnte - dazu machte die Staatsanwaltschaft aus "ermittlungstaktischen Gründen" zunächst keine weiteren Angaben.