Nach einem Messerangriff Ende Mai auf einen Mann vor dem Mannheimer Theresienkrankenhaus hat die Polizei sieben Männer festgenommen. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Nach einem Messerangriff Ende Mai auf einen 46 Jahre alten Mann vor dem Mannheimer Theresienkrankenhaus hat die Polizei jetzt sieben tatverdächtige Männer festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Männer am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter setzte Haftbefehle wegen des Verdachts des gemeinschaftlich versuchten Mordes und gefährlicher sowie vorsätzlicher Körperverletzung in Vollzug. Die sieben Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei kam den Männern im Alter von 21 bis 32 Jahren im Rahmen ihrer Ermittlungen auf die Spur. Die Beamten durchsuchten auch deren Wohnungen in Mannheim und Ludwigshafen.

Messerattacke vor Krankenhaus: Was war passiert?

Am Abend des 30. Mai sollen die sieben Männer den 46-Jährigen vor dem Mannheimer Theresienkrankenhaus angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt haben. Dazu hatte der SWR exklusiv berichtet. Der Mann musste notoperiert werden. Bei der Attacke sei auch eine unbeteiligte Person verletzt worden, so die Polizei. Vor der Messerattacke am Krankenhaus hatte sich laut Polizei der 46-Jährige mit einem 50 Jahre alten Mann in der Mannheimer Innenstadt gestritten.

Der Eingang des Theresienkrankenhauses in Mannheim - hier soll es zu der Messerattacke gekommen sein. SWR

Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen durch tiefe Schnittwunden

Dabei soll der 46-Jährige seinen 50-jährigen Kontrahenten so verletzt haben, dass dieser in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Doch auch der 46-Jährige sei bei diesem Streit verletzt worden und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Als er spätabends dann das Theresienkrankenhaus verlassen wollte, wurde er von den sieben Tatverdächtigen angegriffen. Dabei hatte er lebensgefährliche Verletzungen "durch mehrere tiefe Schnittwunden" erlitten, so die Polizei.

Kein Zusammenhang mit Messerangriff auf Marktplatz einen Tag später

Nur ein Tag nach diesem Vorfall war es auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt zur tödlichen Messerattacke eines 25-Jährigen Afghanen auf den Polizisten Rouven Laur gekommen. Laur erlag zwei Tage später seinen Verletzungen. Die Polizei Mannheim teilte mit, es bestehe kein Zusammenhang zwischen der Messerattacke auf dem Marktplatz und der vor dem Theresienkrankenhaus.