Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwoch in Mannheim eine Straßenbahn entgleist. Der Autofahrer wurde verletzt.

Am Mittwochvormittag ist am Neuen Messplatz am Rande der Mannheimer Innenstadt eine Straßenbahn entgleist. Laut Polizei war ein Auto mit der Bahn zusammengestoßen, das hatte zu der Entgleisung geführt. Der 28 Jahre alte Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Polizei zufolge wollte der Autofahrer mit seinem Wagen am Neuen Messplatz nach links abbiegen, dabei übersah er die anfahrende Straßenbahn. Das Auto musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden.

An dieser Stelle kam es in Mannheim am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. SWR

Keine Verletzten in Straßenbahn

In der Straßenbahn wurden laut Polizei keine Fahrgäste verletzt. Während der Bergung der Straßenbahn leitete die Polizei den Verkehr um. Die Höhe des Schadens steht nicht fest. Gegen 11:30 Uhr waren die Bergungsarbeiten beendet.

Mittwochmorgen: Tödlicher Unfall im Mannheimer Stadtteil Schönau

Bereits am Mittwochmorgen war in Mannheim ein folgenschwerer Unfall passiert. Laut Polizei war ein Vespa-Roller in Mannheim-Schönau mit einem Auto zusammengestoßen. Der 45-jährige Vespa-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Er starb der Polizei zufolge noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer soll den von rechts kommenden Roller übersehen haben.