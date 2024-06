Gasleck in Mannheim-Waldhof: Mehrere Wohnhäuser wurden evakuiert

In Mannheim-Waldhof sind mehrere Wohnhäuser in der Waldstraße wegen eines Gaslecks kurzzeitig geräumt worden. Auch der Strom war am Mittwoch laut Polizei ausgefallen.

Nachdem am frühen Mittwochabend Menschen Gasgeruch in einem Einfamilienhaus in Mannheim-Waldhof gemeldet hatten, mussten mehrere Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnhäuser vorsorglich verlassen. Das Gasleck konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gefunden werden. Fachkräfte des Energieversorgers waren vor Ort, um das Leck zu beheben. Anwohnerinnen und Anwohner konnten wenig später in ihre Häuser zurückkehren. Mannheim-Waldhof: Stromausfall im Bereich Waldstraße Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes waren vor Ort im Einsatz. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Auch der Strom war am Mittwochabend in der Waldstraße ausgefallen, mittlerweile ist das Problem aber behoben.