29-Jähriger sticht in Bad Bergzabern auf zwei Männer ein

Ein junger Mann ist am Sonntag in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) auf zwei Männer mit einem Messer losgegangen und hat die beiden schwer verletzt. Was bisher bekannt ist:

Die Messerattacke hat sich nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen um 6:30 Uhr vor einem Wohnhaus in Bad Bergzabern abgespielt. Der 29-Jährige stach auf einen Gleichaltigen sowie einen 31-jährigen Mann ein, mit der Absicht, sie zu töten, so die Ermittler. Bad Bergzabern: Beide Opfer im Krankenhaus Der 31-Jährige konnte sich trotz schwerer Verletzungen noch selbst ins Krankenhaus schleppen. Das 29-jährige Opfer kam mit einen Rettungswagen in die Klinik. Der mutmaßliche Täter flüchtete vom Tatort, konnte aber kurz darauf festgenommen genommen werden. Er wurde noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und kam anschließend ins Gefängnis. Streit in Bar ging der Tat voraus In der Nacht vor der Messerattacke hatten die drei Männer sich offenbar in einer Bar kennengelernt und waren dort in Streit geraten. Worum es dabei ging, das versuchen Staatsanwaltschaft und Polizei nun herauszufinden..