Andreas Guenther war bei einem saulustigen Vorsprechen für einen Tier-Animationsfilm. Leider darf er nicht verraten, für welches Tier. Aber er erzählt, welche Herausforderung es für ihn war, als Schauspieler nur mit der Stimme zu arbeiten.

Wie Tiere bei der Entwicklung einer Charakter-Rolle helfen können, erklärt Kristian Thees. Er beschreibt die Methode und hat einige Beispiele aus Filmen und Serien gefunden: Welches Tiere sich zum Beispiel Lady Gaga in House of Gutchi als Vorbild nahm, oder Anthony Hopkins in Hannibal Lector. Und natürlich will er wissen: Welches Tier sieht Andreas in seiner Rolle als Pöschel im Polizeiruf?

Für die nächsten zwei Polizeiruf-Drehs lernt Andreas gerade seinen Text. Bei der Leseprobe der Drehbücher zusammen mit den Polizeiruf-Team war Andreas diesmal online zugeschaltet und wir dürfen sogar kurz reinhören, wie so etwas abläuft.