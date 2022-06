Hundeerziehung für Anfänger und Fortgeschrittene

per Mail teilen

Sitz, Platz, Aus- das sind die Kommandos, die die meisten Hunde früher oder später lernen - ob mit oder ohne Hundeschule, Trainer oder eben einfach nebenbei.

Das Wissen über Hunde ändert die Erziehung

In der Hundewelt gibt es die unterschiedlichsten Erziehungsmethoden - dabei hat sich eine Menge getan, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir heute so viel über unsere Hunde wissen, wie nie zuvor. Die Zeiten des Kadavergehorsams sind glücklicherweise vorbei, aber das andere Extrem, die grenzenlose Freiheit ohne jegliche Einschränkung ist auch keine Alternative.

Verschiedene Methoden der Hundeerziehung

Tierarzt und Blogger Ralph Rückert beobachtete in seiner Praxis, dass immer mehr Hundehalter große Probleme mit ihren Tieren haben. Trainer, Dozent und Jurist Sami El Ayachi hat eine spannende andere Form des Hundetrainings entwickelt, die er uns erklärt.