NATO startet neues Ukraine-Kommando in Wiesbaden

Die Nato will ein neues Kommando in Wiesbaden zur Unterstützung der Ukraine starten. Das teilte sie bei ihrem Gipfeltreffen in Washington mit. Der Einsatz beginnt bereits am Freitag.

