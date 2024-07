Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:14 Uhr So funktioniert das neue Kraftwerk von Boehringer Ingelheim Gestern früh haben wir im Ticker berichtet, dass das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim ein eigenes Kaftwerk in Betrieb nimmt. Am Abend war es dann soweit: Zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) weihte Boehringer die Anlage ein. Wie genau das neue Biomasseheizkraftwerk funktioniert, erklären meine Fernsehkollegen: Video herunterladen (49,8 MB | MP4)

8:56 Uhr 🚔 Mann versucht, Polizei mit falscher Urinprobe auszutricksen Cannabis zu konsumieren ist zwar inzwischen erlaubt. Am Steuer gelten aber strenge Grenzwerte. Über diese wollte sich gestern Abend ein Fahrer in Linz am Rhein hinwegsetzen, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten stoppten den 23-Jährigen, weil sie vermuteten, dass er berauscht war. Als der Mann zum Wasserlassen gebeten wurde, bemerkten sie, dass er mit einem kleinen Beutel rumhantierte. Wie sich herausstellte, hatte der Mann in diesem Beutel "sauberes" Urin mitgebracht. Die Polizei bemerkte die Täuschung und der Test musste wiederholt werden. Der Verdacht der Einsatzkräfte wurde bestätigt - der Mann stand unter dem Einfluss des berauschenden Wirkstoffs THC. Es wurde ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Sendung am Di. , 9.7.2024 6:00 Uhr, DASDING - Morgens klarkommen, DASDING

8:28 Uhr 🚞 Bahn: Ab 2025 sollen wieder Züge im Ahrtal rollen Am Sonntag jährt sich die Ahrtalflut zum dritten Mal. Und auch drei Jahre nach der Flut läuft der Wiederaufbau an vielen Orten im Tal noch. Darunter auch die Bahnlinie entlang des Flusses. Die Deutsche Bahn sagte nun, dass vorraussichtlich 2025 wieder Züge auf der Trasse fahren werden. Mein Kollege Christian Kretschmer hat sich die Baustelle angesehen und unter anderem erfahren, welche Lehren für den Neubau aus der Flut gezogen wurden: Video herunterladen (114,3 MB | MP4)

8:19 Uhr Deckel von Plastikflaschen wegwerfen - das war einmal Habt ihr euch auch schon gefragt, warum seit einiger Zeit Deckel von Plastikflaschen fest an den Flaschen dranhängen? Meine Social-Kolleginnen und -Kollegen haben die Antwort:

7:37 Uhr Mann soll sich an seinen Töchtern vergangen haben Leider gehören auch solche Sachen in den Morgenticker: Vor dem Landgericht Zweibrücken muss sich ab heute ein Mann wegen sexuellen Missbrauchs verantworten. Ihm wird vorgeworfen, sich an seinen beiden Töchtern vergangen zu haben. Laut Anklage missbrauchte der Mann aus dem Kreis Kusel seine jüngere Tochter zwischen dem 8. und dem 15. Lebensjahr. In einem Fall soll er sie auch vergewaltigt haben. Außerdem soll er im vergangenen Jahr sexuelle Handlungen an seiner 21-jährigen Tochter vorgenommen haben. Zweibrücken Auftakt des Prozesses Landgericht Zweibrücken: Vater soll Töchter sexuell missbraucht haben Hat ein Mann aus dem Kreis Kusel seine Töchter zum Teil jahrelang sexuell missbraucht? Diese Frage muss ab heute das Landgericht Zweibrücken klären. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:29 Uhr 💶 Rheinland-Pfalz erhält mehr Geld Gute Nachrichten für unser Bundesland: Rheinland-Pfalz erhält künftig 50 Millionen Euro mehr pro Jahr aus dem Länderfinanzausgleich. Grund ist der jüngste Zensus. Dieser hatte ergeben, dass mehr Menschen in Rheinland-Pfalz leben als angenommen. Größter Gewinner des Zensus dürfte Nordrhein-Westfalen sein. Das Land bekommt nach der Volkszählung fast 600 Millionen Euro aus dem Finanzausgleich. Sendung am Di. , 9.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:23 Uhr 📅 Blick in die Geschichte: Der 9. Juli im Jahr ... 2022: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt den Botschafter seines Landes in Deutschland, Andrij Melnyk. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 war der 47-Jährige in der deutschen Öffentlichkeit durch seine teils undiplomatischen Auftritte bekannt geworden. 1989: Steffi Graf und Boris Becker gewinnen beide das Tennis-Grand-Slam in Wimbledon. Erstmals gehen damit beide Einzel-Trophäen in deutschen Besitz. Lang, lang ist es her, dass Deutschland solche Tennis-Erfolge feiern konnte. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Pa 1954: Der Western-Comic "Der kleine Sheriff Nr. 12 - Verwegene Jagd" wird wegen "Verrohungstendenzen" als erstes Werk von der neuen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften auf den Index gesetzt.

7:06 Uhr 🦡 Polizei rettet entkräfteten Dachs Etwas fürs Herz: Die Polizei hat in der Nacht in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) einen Dachs gerettet. Wie die Beamten mitteilten, hatte ein Anwohner gemeldet, dass das Tier entkräftet vor einer etwa sechs Meter hohen steilen Böschung liege. Es hatte offenbar vergeblich versucht, über den Steilhang zurück in den Wald zu gelangen. Das Tier hätte sich friedlich von den Polizisten in einen Wäschekorb setzen lassen, sagte ein Sprecher dem SWR. Die Beamten hätten den Dachs zurück in den Wald bei Lambrecht getragen, wo er direkt ins Unterholz gehuscht sei. Der erschöpfte Dachs schaffte es in Lambrecht nicht, alleine in den Wald zurückzukehren. Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Sendung am Di. , 9.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:49 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Der Landesvorstand der CDU in Rheinland-Pfalz entscheidet heute in Mainz über die Kandidatur von Gordon Schnieder zum neuen Parteichef. Der noch amtierende CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf hatte zuvor den Weg für Schnieder, der Vorsitzender der Landtagsfraktion ist, frei gemacht. Beide Spitzenämter gehörten in eine Hand, so Baldauf. Der neue CDU-Parteichef soll dann auf einem Parteitag am 21. September in Frankenthal gewählt werden. Schnieder hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass er dann auch CDU-Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagwahl werden will. Fast 33 Jahre nach einem tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis will das Oberlandesgericht Koblenz heute im Beihilfe-Prozess urteilen. Bei dem Brand 1991 starb der damals 27 Jahre alte Asylbewerber Samuel Yeboah. Der Täter wurde im vergangenen Oktober wegen Mordes verurteilt. Er soll laut Bundesanwaltschaft von den Worten des nun angeklagten 55-Jährigen in seiner Tat bestärkt worden sein. Der 55-Jährige ist unter anderem wegen Beihilfe zum Mord angeklagt.

6:44 Uhr Die Verkehrslage Auf den Straßen im Land ist es noch meist ruhig! Wo es doch schon stockt an diesem Dienstagmorgen, seht ihr in unserem Verkehrsticker: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:33 Uhr 🌽 Bio-Anbaufläche in Deutschland gewachsen Kauft ihr Bio? Bei tierischen Lebensmitteln greife ich eigentlich immer dazu. Bei anderen Sachen ist es mir egal. Trotzdem finde ich es gut, dass der Bio-Anteil an der Landwirtschaftsfläche in Deutschland im vergangenen Jahr gestiegen ist – auf immerhin 11,4 Prozent. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium entspricht das einem Plus von 29.000 Hektar. Die Zahl der Öko-Betriebe sei allerdings gesunken. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 auf einen Bio-Anteil von 30 Prozent zu kommen. Sendung am Di. , 9.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:24 Uhr 🔥 Brand in Keller ausgebrochen Schrecksekunde für die Bewohner eines Hauses in Dillendorf im Hunsrück: In den frühen Morgenstunden hat es in ihrem Keller gebrannt. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine oder dem Trockner hat laut Polizei das Feuer verursacht. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Bewohner des Hauses in Dillendorf kamen mit dem Schrecken davon. Polizeiinspektion Simmern Sendung am Di. , 9.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:20 Uhr 🌞 Die Wettervorhersage: Heiß, heiß, heiß... Wenn ihr heute draußen sporteln wollt, solltet ihr das am besten am frühen Morgen oder späten Abend machen! Uns erwarten nämlich heute in Rheinland-Pfalz - Achtung: bis zu 34 Grad! Abkühlung wird heute also groß geschrieben. Morgen ziehen aber dann schon wieder Schauer und Gewitter über das Land und SWR-Wetterexperte Donald Bäcker sagt, dann könne es lokal sogar Unwetter mit Starkregen geben. Video herunterladen (26 MB | MP4)

6:09 Uhr 🚉 49-Euro-Ticket wird teurer Das 49-Euro-Ticket soll bald kein 49-Euro-Ticket mehr sein, sondern ein "Auf-jeden-Fall-teurer-als-49-Euro-Ticket" - zumindest wenn es nach den Verkehrsministern der Bundesländer geht. Dazu gab es gestern eine Sondersitzung. Und mit "bald" meinen die Minister ab 2025. Das heißt, dieses Jahr soll das Deutschlandticket noch stabil bleiben und weiter 49 Euro kosten. Da können wir im wahrsten Sinne des Wortes gespannt sein, wohin denn die Reise ab 2025 so geht. Weitere Infos findet ihr hier: Video herunterladen (56 MB | MP4)