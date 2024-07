Truck-Grand-Prix 2024 am Nürburgring mit Jobbörse und Fachmesse

Es ist immer ein Riesenspektakel: Bis Sonntag werden laut Veranstalter 130.000 Besucher beim ADAC Truck-Grand-Prix erwartet. Dabei gibt es nicht nur das Rennen mit Trucks und Supersportwagen.

Im Mittelpunkt des sportlichen Teils beim ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring stehen die Läufe der Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC). Hier messen sich die besten Truck-Racer Europas. Los ging es mit dem Freien Training und Testfahrten bereits am Donnerstag. Das Qualifying startet am Freitag und die Rennen ab Samstag.

Seit dem vergangenen Jahr sind laut dem ADAC neben der aktuellen Generation von Renntrucks mit Verbrennungsmotor auch vollelektrische und hybride Antriebsstränge zugelassen. Damit soll die Rennklasse noch nachhaltiger werden.

Truck Symposium zum Thema Nachhaltigkeit und Jobmesse

Mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt sich auch das ADAC/TÜV Rheinland Truck Symposium. Experten aus Politik und Wirtschaft tauschen sich laut Veranstalter am Freitag zum Thema "Klimafreundliche Logistik im Spannungsfeld zwischen Maut und technischen Herausforderungen" aus. Interessierte Fachbesucher können sich unter www.trucksymposium.de anmelden.

Auf der ADAC Truck-Grand-Prix Job-Expo können sich Interessierte im Bereich Logistik informieren. Unternehmer und Berufskraftfahrer aus der Branche sind mit Informationsständen im ring boulevard vertreten. Der Eintritt ist laut dem ADAC Mittelrhein frei. Los geht es am Freitag um 10 Uhr bis 16 Uhr und das bis Sonntag.

Ausstellung von Nutzfahrzeugen im Infield

Während auf der Rennstrecke unter anderem die Trucks ihr Rennen fahren, werden im Infield Nutzfahrzeuge ausgestellt. Auf rund 10.000 Quadratmetern sind laut Veranstalter Lkw-Hersteller, Zulieferer und Spediteure vertreten.

Neuerung: Besucher können auch nur Festivaltickets kaufen

Eine Neuerung in diesem Jahr ist laut dem ADAC Mittelrhein, dass Besucherinnen und Besucher auch erstmals nur ein reines Festivalticket kaufen können. Am Freitag ist demanch unter anderem ein Country-Abend geplant und am Samstag soll in der Müllenbachschleife unter anderem Partysängerin Isi Glück auftreten.