Isi Glück privat und persönlich: Leben wie im Kaleidoskop

Isi Glück ist eine Powerfrau. Sie bringt auf Mallorca den Megapark zum Beben und hält sich mit jeder Menge Workouts fit. Die wichtigsten Facts über den Malle-Star lest ihr hier.

SWR Andreas Braun

Geburtstag 11. Februar 1991 Geburtsort Elmshorn, Schleswig-Holstein Bürgerlicher Name Isabel Buder-Gülck Sternzeichen Wassermann Haarfarbe Blond Augenfarbe Braun-grün Beruf Sport- und Fitnesskauffrau, Fernsehredakteurin Bisherige Songs "Kaleidoskop", "Das Leben ist ne Party", "Nimm mich mit ins Paradies", "Knicklicht" Wohnort Mallorca

#MISS GERMANY

2012 nahm Isi Glück an der Wahl zur "Miss Germany" teil und gewann den Titel im Europapark Rust. Auf über 200 Veranstaltungen trat Isi Glück nach ihrem Sieg auf.

#PARTY-QUEEN AM BALLERMANN

Früher wollte Isi Glück Schauspielerin, Musikerin oder Tänzerin werden, irgendwas im Rampenlicht. 2017 startete sie ihre Karriere als Party-Queen und tritt seither regelmäßig im Megapark am Ballermann auf.

Geplant war diese berufliche Laufbahn definitiv nicht. Von der Sport- und Fitness- zur Versicherungskauffrau, zur Fernsehredakteurin, dann Miss Germany und jetzt Ballermann. Isi Glück probiert eben gerne neue Dinge aus. Auf ihre "normalen" Jobs hatte sie keine Lust mehr und wollte was anderes machen. Seit über fünf Jahren steht sie jetzt auf der Bühne und kann sich vorstellen, den Beruf noch die nächsten 20 Jahren zu machen.

Ich kann mich selbst entfalten und meine eigenen Ideen umsetzen. So viel Freiheit hatte ich in anderen Berufen nie.

#WOHNORT UND HOCHZEIT

2018 zog Isi Glück nach Mallorca. Der Grund ihrer Auswanderung war ihr Mann und Megapark-Dikrektor Carlos Lucio. 2019 gaben sich die beiden das Jawort. Ihre Hochzeit zeigten sie ganz groß in der Sendung "Goodbye Deutschland, die Auswanderer".

Besonders schön ist in ihrer Ehe das gegenseitige Verständnis für ihre Jobs. Späte Arbeitszeiten, Backstage und viele Partys – das braucht definitiv ein gesundes Vertrauen. Um so besser ist es, wenn beide in der gleichen Branche tätig sind, davon profitieren auch Isi und Carlos.

#HUNDELIEBHABERIN

Neben der Musik liebt Isi Glück ihre beiden Hunde. Jackson ist ein Großer Schweizer Sennenhund und Junior ein Labrador-Mix. Die beiden haben sogar ihren eigenen Instagram-Kanal. Jackson ist mit der Sängerin von Berlin nach Mallorca gezogen und Junior wurde von Isi und Carlos aus der Tierrettung auf Mallorca geholt.

#FITNESS

Isi Glück ist eine Sportskanone und nimmt ihre Community auf Instagram oft mit und motiviert sie vor allem mit ihrer Ehrlichkeit: Auch sie ist nach eigener Aussage nicht vor jedem Workout motiviert, hat aber danach immer gute Laune.

#AKTUELLES

Fakt ist auf jeden Fall: Isi Glück hat eine Menge Power. Sie ist im Ballermann-Business angekommen, liebt ihren Job und feiert in der Hochsaison einen Auftritt nach dem anderen ab. "Gedankenkarussell, alles dreht sich viel zu schnell", heißt es in ihrer neuesten Single "Kaleidoskop", an dem auch Matthias Distel alias Ikke Hüftgold mitgeschrieben hat.