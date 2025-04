Am Mainzer Rheinufer wird seit Freitag drei Tage lang die Eröffnung des Kultursommers gefeiert. Unter dem Motto "Forever Young" gibt es ein volles Programm - darunter einen Weltrekordversuch.

Musik und Akrobatik, Theater für Kinder und Erwachsene, Impro-Comedy Druckkunst und Walking Acts: Zwischen Fischtor und Malakoff-Terrasse steht am Mainzer Rheinufer vom 25. bis 27. April alles im Zeichen der Kultur. Der diesjährige Kultursommer unter dem Motto "Forever Young" wird mit einem großen Fest eröffnet.

Alle Programmpunkte, die draußen stattfinden, sind kostenlos. Bei den Veranstaltungen im KUZ und bei den Kammerspielen müssen für fünf Euro Plätze reserviert werden. Dazu kommen eigene Veranstaltungen des Staatstheaters und im KUZ zu regulären Preisen.

Samstag und Sonntag gibt es "Radau" am Rhein: Rockkonzerte für Kinder ab drei Jahren Pressestelle Radau

"Forever Young" am Freitag: Zirkus, Musik und Lichtshow zum Auftakt

Los ging es am Freitag auf mehreren Bühnen und auf der gesamten Kulturmeile. Um hier nur einige Attraktionen zu nennen: Gitarre und Gesang von Jay Schreiber gab es auf der Salon-Bühne. Das "Zebra-Stelzentheater" war als Walking Act unterwegs. Später folgte mit "Floating Lights" eine Lichtshow der Hochschule Mainz am Rheinufer. Getreu dem diesjährigen Motto "Forever Young" endete der Abend im KUZ mit einer Ü50- und einer "Chartbreaker von heute"-Party auf zwei Floors.

Kultursommer -Eröffnung: Balkonkonzerte am Samstag

Am Samstag verspricht das Staatstheater Mainz vormittags und nachmittags zwei ganz besondere Konzerte: Die "Wandelkonzerte am Rheinufer" finden auf Balkonen an der Uferstraße statt. Gezeigt werden Arien, Monologe und Instrumentalstücke. Für Kinder ist Künstler Elias angekündigt, der Samstag- und Sonntagnachmittag Seifenblasenkunst zeigt. Ein weiteres Highlight für Kinder ab drei Jahren ist die Open-Air-Aufführung des Galli-Theaters am Samstag und Sonntag. Gezeigt wird "Die Bremer Stadtmusikanten".

Zirkus und Akrobatik im Freien zeigt am Freitag und Samstag das Ensemble "La Migration" Pressestelle Hippolyte Jacquottin photographe

Weltrekordversuch am Samstag: Die größe Bibelseite der Welt

Am Samstag um 14 Uhr startete am Fischtorplatz außerdem ein Weltrekordversuch. Anlässlich des 625. Geburtstags von Johannes Gutenberg soll die größte Bibelseite der Welt gedruckt werden. Später gibt es noch "Radau" - ein Rockkonzert für Kinder, und eine Improcomedy-Show von "Die Affirmative".

Am Sonntag tanzend in den Tag starten

"Tanzen für alle" ist das Motto am Sonntagmorgen. Das Staatstheater Mainz lädt ab 11 Uhr zur offenen Tanzstunde am Rheinufer ein. Jeder ist willkommen - ob mit Tanzerfahrung oder nicht. Wem das zu früh ist, der hat ab 18 Uhr erneut die Chance, zum Abschluss des Eröffnungs-Festes bei einer offenen Tanzstunde dabei zu sein.

Es gibt zahlreiche weitere Programmpunkte, drinnen und draußen. Viele der Künstler und Künstlerinnen treten mehrmals auf. Auf der Webseite der Stadt Mainz gibt es das Programm im Überblick .

Auftakt für 200 Veranstaltungen des Kultursommers

Das Eröffnungsfest in Mainz ist der Auftakt des diesjährigen Kultursommers in Rheinland-Pfalz unter dem Motto "Forever Young". Thematischer Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Jungbleiben und Älterwerden. Unter der Dachmarke des Kultursommers finden zwischen April und Oktober landesweit mehr als 200 Einzelprojekte und Veranstaltungsreihen aus allen Sparten des Kulturbetriebs statt. Neben großen, bekannten Festivals wie den Nibelungenfestspielen in Worms oder Open Ohr in Mainz gehören auch zahlreiche kleine Projekte in Dörfern und Kleinstädten dazu.