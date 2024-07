21-Jähriger kracht in Oberhausen mit Auto in Hauswand

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend in Oberhausen bei Bad Bergzabern in eine Hauswand gekracht. Nach Polizeiangaben wurde er schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Laut Polizei hat sich der Unfall so ereignet: Der junge Mann fuhr auf der Bundesstraße 427 von Bad Bergzabern in Richtung Barbelroth. In der Ortsdurchfahrt Oberhausen (Kreis Südliche Weinstraße) wollte er an einem geparkten Bus vorbeifahren. Als er dann wieder einscheren wollte, kam er von der Fahrbahn ab, weil er zu schnell fuhr. Er raste über den Gehweg und krachte mit dem Auto in eine Hauswand. Den Beamten zufolge war der junge Mann schon in der Vergangenheit polizeiauffällig. Fahrer ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs Der junge Audi-Fahrer wurde laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er sei nicht in Lebensgefahr. Eine Blutprobe ergab, dass der Unfallverursacher weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss stand. Er besitzt der Polizei zufolge keinen Führerschein. Der Audi war nicht zugelassen, nicht versichert und die angebrachten Kennzeichen stammten von einem anderen Wagen. Am Auto entstand Totalschaden und es wurden alle Airbags ausgelöst. Das betroffene Haus wurde auch beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, sei allerdings noch unklar. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.