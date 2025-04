Ende April starten in BW die Abitur-Prüfungen. Sie ziehen sich über fast einen Monat. An welchem Tag wird Mathe geschrieben? Und wann Englisch? Die genauen Termine im Überblick.

Es ist für viele Schülerinnen und Schüler die bis zu diesem Zeitpunkt wichtigste Prüfung ihres Lebens. Denn die Abitur-Note entscheidet für viele, in welche Richtung es nach der schulischen Laufbahn gehen wird.

Den Auftakt des schriftlichen Abiturs bildet in Baden-Württemberg klassischerweise die Deutsch-Prüfung. Zwischen Ende April und Mitte Mai finden dann die restlichen Klausuren statt. Mindestens drei Fächer werden schriftlich abgefragt, danach folgen die mündlichen Prüfungen. Hier ein Überblick über alle Termine:

Die Prüfungen starten mit dem Fach Deutsch am 29. April. Das Deutsch-Abi gehört neben Englisch und Mathe zu den Kernfächern des Abiturs. Zum Ende der Klausuren kommt bei diesen drei Fächern oft die Frage auf, ob die Prüfungen schwieriger waren als im Vorjahr. Am Tag darauf (30. April) werden die Fächer Spanisch, Italienisch und Portugiesisch abgefragt.

Am Freitag, 2. Mai, geht es mit dem Hebraicum weiter. Zudem wird das schriftliche Können in Geschichte bilingual auf Französisch abgefragt. Am Montag, 5. Mai, findet die schriftliche Prüfung für Geschichte bilingual auf Englisch statt. Folgende Fächer werden an diesem Tag auch noch abgefragt:

Bildende Kunst

Ethik

Gemeinschaftskunde

Geografie

Geografie bilingual auf Englisch

Geschichte

Informatik

Musik

Naturwissenschaften und Technik

Religionslehre

Sport

Wirtschaft

Am Tag darauf, dem 6. Mai, wird in Baden-Württemberg das Latinum abgefragt. Am 7. Mai wird hingegen das schriftliche Wissen der Schülerinnen und Schüler in Englisch auf die Probe gestellt.

Am Donnerstag, 8. Mai, stehen drei Fächer auf dem Programm: Chinesisch, Griechisch und Russisch. Das häufig gefürchtete Mathe-Abi ist dann am 9. Mai dran. Für viele ist das die schwierigste Prüfung.

Am 14. Mai werden die schriftlichen Französisch-Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg auf die Probe gestellt. Zwei Tage danach, am 16. Mai, kommt Biologie sowie Biologie bilingual Englisch dran.

Am Dienstag, den 20. Mai, erwartet die Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg die Prüfung des Physik-Abiturs. Am Tag danach, den 21. Mai, ist dann die schriftliche Chemie-Prüfung dran. Das ist die letzte Prüfung für den diesjährigen Jahrgang.

Wenn es beim ersten Versuch nicht geklappt hat, haben die Schülerinnen und Schüler noch einen zweiten Versuch. Hier sind die Termine für die Abi-Nachholprüfungen in Baden-Württemberg:

12. Mai: Deutsch

Deutsch 13. Mai: Italienisch, Portugiesisch, Spanisch

Italienisch, Portugiesisch, Spanisch 15. Mai: Geschichte bilingual Französisch, Hebraicum

Geschichte bilingual Französisch, Hebraicum 19. Mai: Latinum

Latinum 22. Mai: Englisch

Englisch 23 Mai: Bildende Kunst, Ethik, Gemeinschaftskunde, Geografie bilingual Englisch , Geografie, Geschichte, Geschichte bilingual Englisch, Informatik, Musik, Naturwissenschaft und Technik, Religionslehre, Sport, Wirtschaft

Bildende Kunst, Ethik, Gemeinschaftskunde, Geografie bilingual Englisch Geografie, Geschichte, Geschichte bilingual Englisch, Informatik, Musik, Naturwissenschaft und Technik, Religionslehre, Sport, Wirtschaft 26. Mai : Mathe

: Mathe 27. Mai: Griechisch, Chinesisch, Russisch

Griechisch, Chinesisch, Russisch 28. Mai : Französisch

: Französisch 30. Mai: Biologie, Biologie bilingual Englisch

Biologie, Biologie bilingual Englisch 2. Juni: Chemie

Chemie 3. Juni: Physik

In diesem Jahr fallen die Termine der mündlichen Prüfungen auf den Zeitraum vom 30. Juni bis 9. Juli. Während im schriftlichen Abitur drei Fächer abgefragt werden, wird das Wissen der Schülerinnen und Schüler im mündlichen Abitur in zwei Fächern auf die Probe gestellt. Spätestens bis zum 9. Juli werden dann die Zeugnisse ausgehändigt.