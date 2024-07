ICE in Ludwigshafen evakuiert, Geldautomaten gesprengt, Hitze startet durch

In Ludwigshafen ist in der Nacht ein ICE evakuiert worden. Und schon wieder wurden Geldautomaten gesprengt, Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:41 Uhr Kinder verfolgen Ladendiebin In Mudersbach im Kreis Altenkirchen haben zwei Kinder dabei geholfen, eine Ladendiebin zu schnappen. Die Frau war laut Polizei gestern Nachmittag zusammen mit einem Mann in einem Supermarkt auf Diebestour und dann geflüchtet. Meine Kollegin Alexandra Daub aus dem Studio Koblenz hat die ganze Geschichte: Sendung am Do. , 18.7.2024 6:47 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

9:32 Uhr Warum hat der Tag eigentlich zwei mal 12 Stunden? Die ersten paar Stunden des Tages sind schon rum - aber wisst ihr eigentlich, warum der Tag zwei Mal 12 Stunden hat? Die 12 war als Zahl schon immer besonders, wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen - und zwar über die Kulturen hinweg. Das zeigt sich auch bei der Zeiteinteilung. Die älteste Sonnenuhr in Ägypten hatte bereits 12 Stunden. Und auch für die Nacht hatten sich die alten Ägypter vor tausenden Jahren eine Stundeneinteilung ausgedacht: 12 Sterne, die mit ihrem Auf- und Niedergang verlässlich anzeigten, wenn schon wieder eine Stunde vorbei war. Wenn ihr euch also das nächste Mal fragt, warum der Tag nur zwei mal zwölf Stunden hat: Die alten Ägypter sind schuld! Mehr erfahrt ihr bei den Kollegen hier: Audio herunterladen (5,1 MB | MP3)

9:25 Uhr 🎹Musik und KI - wie funktioniert das? MUSKI - was aussieht wie ein Rechtschreibfehler bei dem Versuch, das Wort "Musik" zu schreiben, ist Absicht. Denn es gibt das Projekt MUSKI wirklich. Damit können Nutzer lernen, wie Musik und Künstliche Intelligenz miteinander funktionieren können. Wie sich das anhört, haben meine Kollegen von SWR Kultur herausgefunden: Audio herunterladen (11 MB | MP3)

9:14 Uhr Was geschah an einem 18. Juli? 2007: Der Doping-Skandal bei der Tour de France weitet sich aus. Mit Bekanntwerden eines weiteren Falls entscheiden sich ARD und ZDF, aus der Live-Berichterstattung der Tour bis zur vollständigen Klärung auszusteigen. Dies soll den Druck auf die Verantwortlichen erhöhen, das Doping-Problem grundlegend anzugehen. 1949: Die "Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft" (FSK) nimmt mit der Begutachtung des Films "Intimitäten" von Paul Martin ihre Arbeit auf. Das Ergebnis: Der Film sollte nicht an "stillen Feiertagen" gesendet werden. 1942: Mit der "Messerschmitt Me 262 V3" startet zum ersten Mal in der Geschichte ein Flugzeug mit Düsenantrieb. In den folgenden Monaten und Jahren werden viele Zwangsarbeiter eingesetzt, um die Flugzeuge zu montieren. Einen entscheidenden Ausgang am Verlauf des Zweiten Weltkriegs haben sie dennoch nicht.

8:13 Uhr So jung und so alt ist RLP Die Menschen in RLP werden älter und älter. Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigen: Das Durchschnittsalter im vergangenen Jahr lag bei 45 Jahren (2022: 44,9). Seit 1990 ist damit das Durchschnittsalter im Land um etwa neun Jahre gestiegen. Es gibt aber auch Gemeinden, die deutlich jünger sind als Rheinland-Pfalz insgesamt. Spoiler: Es sind nicht die Studi-Städte. Eine Übersicht - auch für das benachbarte Baden-Württemberg - gibt's von unserem Social Media-Team:

8:02 Uhr Das passiert in Deutschland und der Welt In London kommen heute 50 europäische Staats- und Regierungschefs zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) zusammen. Das vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron ins Leben gerufene Format findet erst zum vierten Mal statt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt auch an dem Treffen teil. Im Europäischen Parlament in Straßburg stellt sich Ursula von der Leyen (CDU) zur Wiederwahl. Um eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin antreten zu können, muss sie eine absolute Mehrheit der Stimmen bekommen. Der Leitzins in der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte sich ändern. Die EZB entscheidet heute vor dem Hintergrund einer sinkenden Inflation in der Eurozone über ihren geldpolitischen Kurs. US-Präsident Joe Biden hat Corona. Das hat das Weiße Haus mitgeteilt. Demnach sei der Präsident während einer Wahlkampfreise nach Las Vegas positiv auf Covid-19 getestet worden. Biden sei geimpft und geboostert und zeige milde Symptome. Der 81-jährige werde sich in seinem Privathaus in Delaware isolieren und seine Amtsgeschäfte von dort weiterführen. Heute öffnet das Olympische Dorf in Paris offiziell, die ersten der rund 14.000 Athletinnen und Athleten ziehen ein. Die Spiele starten am 26. Juli.

7:32 Uhr Geldautomat in der Südpfalz gesprengt Also nach meinem Eindruck war jetzt ein paar Wochen Ruhe, aber nun ist es wohl wieder so weit: Unbekannte Täter haben in der Nacht im südpfälzischen Freckenfeld einen Geldautomaten gesprengt. Es ist noch nicht bekannt, ob die Täter Geld erbeutet haben. Nach Polizeiangaben war der Geldautomat in einem Gebäude einer Bank untergebracht, in dem keine Wohnungen sind. Am Gebäude selbst sei kein Schaden entstanden. Sendung am Do. , 18.7.2024 7:07 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

7:24 Uhr Video: So wurde der ICE in Ludwigshafen evakuiert Mitten in der Nacht wurde in Ludwigshafen ein ICE evakuiert, ich habe es weiter unten bereits gemeldet, mit 186 Reisenden. Hier einige Bilder von dem Vorfall:

7:02 Uhr Großeinsatz: Scheune in Hatzenbühl abgebrannt Schock in Hatzenbühl in der Südpfalz: Eine Scheune hat gestern Abend Feuer gefangen. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Warum der Brand ausgebrochen ist, steht nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro. Video herunterladen (13,7 MB | MP4)

6:24 Uhr ICE in der Nacht in Ludwigshafen evakuiert Aktuelle News aus der Nacht: Auf der Bahnstrecke zwischen Bahnhof Ludwigshafen Mitte und Hauptbahnhof Ludwigshafen musste ein ICE evakuiert werden. Der Zug war besetzt mit 186 Personen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Oberleitungsschaden ausschlaggebend für die Störung. Der ICE kam von Mainz über Mannheim mit Fahrziel Stuttgart. Nach Angaben von Passagieren mussten sie etwa drei Stunden im Zug warten, bis gegen 2:20 Uhr die Evakuierung abgeschlossen war. Einsatzkräfte geleiteten die Fahrgäste aus dem Zug heraus bis zum Busersatzverkehr. Mit den Bussen wurden die Reisenden nach Mannheim an den Hauptbahnhof gebracht, von wo sie Ihre Reise mit Ziel Stuttgart fortsetzten. Sobald es mehr dazu gibt, erfahrt ihr es natürlich hier! Sendung am Do. , 18.7.2024 6:13 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

6:08 Uhr Heute heiß, morgen heißer, am Samstag noch heißer in RLP Beste Nachrichten für alle Sonnenanbeter. Die Sonne setze sich in Rheinland-Pfalz immer mehr durch, hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend verkündet. Heute würden Temperaturen zwischen 25 Grad in der Eifel und 31 Grad am Rhein erwartet. Am Freitag und Samstag werde es dann noch heißer. Aber dann kämen Gewitter - und würden der Hitze ein jähes Ende bereiten. Video herunterladen (28,4 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Am Vormittag besucht Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel. Er will hier mit Angehörigen der Streitkräfte ins Gespräch kommen und sich einen Eindruck von der Einsatzbereitschaft verschaffen. Der Fliegerhorst Büchel wird immer wieder als Standort der US-Atomwaffen in Deutschland genannt. Offizielle Bestätigungen gibt es dafür aber nicht. Tierschützer wollen in Kaiserslautern heute Morgen eine Mahnwache vor dem Amtsgericht halten. Dabei gehe es um eine Gerichtsverhandlung gegen die Pferdemetzgerei Härting in Kaiserslautern. Dem Betrieb werde Tierquälerei vorgeworfen, heißt es von den Tierschützern. Tierschützer hatten Ende 2021 die Metzgerei angezeigt und heimlich gefilmtes Bildmaterial veröffentlicht. Im Rahmen eines Testspiels treten heute Fußball-Bundesligist Mainz 05 und Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier zu einem Derby gegeneinander an. Die Partie wird um 18 Uhr in Morbach im Landkreis Bernkastel-Wittlich angepfiffen.