Großaufgebot der Feuerwehr bei Wohnhausbrand in Tawern

In Tawern im Kreis Trier-Saarburg hat am Montagmorgen ein Einfamilienhaus gebrant. Laut Polizei waren mehrere Feuerwehreinheiten im Einsatz.

Am Montagmorgen kurz nach 05:00 Uhr wurde die Polizei Saarburg über den Brand eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Tawern informiert. Als die Polizisten eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses in Flammen.

Die beiden Bewohner waren laut Polizei durch aufmerksame Nachbarn geweckt worden. Sie wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, aber mittlerweile wieder entlassen.

Nachlöscharbeiten sollten bis zum Mittag dauern

Laut Polizei waren mehrere Feuerwehreinheiten im Einsatz. Anwohner wurden gebeten Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen auszuschalten. Es bestehe keine Gesundheitsgefahr. Die Kriminalpolizei Trier hat nach eigenen Angaben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.