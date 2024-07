Eine Tote bei Brand in Wohnhaus in Idar-Oberstein

per Mail teilen

In Idar-Oberstein ist eine Frau beim Brand eines Wohnhauses ums Leben gekommen. Feuerwerhrleute konnten sie nur noch tot bergen.

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war nach Angaben der Polizei am späten Vormittag ausgebrochen, offenbar im oberen Teil des Gebäudes. Fünf der sieben Bewohner konnten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen, wurden aber teils leicht verletzt. Ein Bewohner sei aus dem ersten Stock gesprungen und habe sich Knochenbrüche zugezogen. Ein Bewohner war zum Zeitpunkt des Feuers nicht zuhause.

Die Einsatzkräfte wurden schon beim Notruf auf mögliche Personen im Haus hingewiesen und haben daraufhin gezielt nach der noch vermissten 69-jährigen Bewohnerin gesucht. Sie konnten die Frau aber nur noch leblos in ihrer Wohnung auffinden. Über 80 Feuerwehrleute und Notfallseelsorger für die Beteiligten waren im Einsatz.

Auch angrenzendes Haus durch Flammen beschädigt

Nach SWR-Informationen hat die Feuerwehr den Brand inzwischen gelöscht. Allerdings wurde auch der Dachbereich eines direkt angrenzenden Hauses durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Beide Häuser sind nach Polizeiangaben derzeit nicht bewohnbar.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Auch Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.