7:46 Uhr 🐛 Kleine Raupe - große Wirkung Auf einer Wiese bei Emmerichenhain im Westerwald ist derzeit sozusagen die kleine Raupe Nimmersatt unterwegs. Genauer: die orange-schwarzen Blutbär-Raupen. Forscherinnen testen, ob die kleine Raupe gegen das giftige Jakobskreuzkraut nützlich ist. Und siehe da, die ersten Versuche sind gut ausgefallen - für die Raupe, nicht für das Kraut. Was dahinter steckt? Schaut es euch gern auf Instagram an.

7:23 Uhr ⚽️ Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten ... oder etwa nicht? Wir hatten es ja eben schon kurz von den Olympischen Spielen - die ja eigentlich erst morgen starten. Einige Ballsportarten haben aber schon losgelegt, damit der Zeitplan irgendwie passt. Und da ging es dann gestern gleich mit einem sehr kuriosen Spiel los. Beim Fußballturnier spielten Argentinien und Marokko gegeneinander. Marokko führte mit 2:1. In der 16. (in Worten: Sechzehnten) Minute der Nachspielzeit erzielte Argentinien noch den Ausgleich. Daraufhin stürmten wütende marokkanische Fans aus Protest gegen die lange Nachspielzeit auf das Spielfeld. Die Folge: das Spiel musste für zwei Stunden unterbrochen werden. Doch dann wurde es noch verrückter, wie ihr hier bei den Kolleginnen und Kollegen der Sportschau nachlesen könnt 😁: Argentinien gegen Marokko - eine einzige Verwirrung

Update: Flugverkehr in Frankfurt eingestellt - Aktivisten kleben sich fest Neues vom Frankfurter Flughafen - ich hoffe, keiner von euch will heute morgen in den Urlaub fliegen. Der Flugverkehr ist laut Bundespolizei komplett eingestellt. Mehrere Demonstranten waren am frühen Morgen auf das Gelände des Flughafens eingedrungen und hatten sich festgeklebt. "Aufgrund eines laufenden polizeilichen Einsatzes am Flughafen finden derzeit keine Starts und Landungen statt", heißt es auf der Webseite des Flughafens. Passagiere sollen dem Airport vorerst fernbleiben und den Status ihrer Flüge online überprüfen. Die Klimaaktivisten selbst teilten auf X mit, man habe sich mit sechs Demonstranten Zugang zu den Start- und Landebahnen verschafft.

6:48 Uhr Der Blick über den Tellerrand Offiziell eröffnet werden die Olympischen Spiele in Paris erst morgen. Zwei deutsche Teams sind heute trotzdem schon im Einsatz: Die Fußball-Frauen treffen zum Auftakt des olympischen Turniers auf dem WM-Vierten Australien. Anpfiff in Marseille ist um 19 Uhr. Die deutschen Handballerinnen müssen ebenfalls schon ran. Gegner ist am Nachmittag das Team aus Südkorea. Der Vorstand der Deutschen Bahn stellt heute offiziell die Bilanz des bundeseigenen Konzerns für die ersten sechs Monate 2024 vor. Vorab war bereits durchgesickert, dass die Bahn offenbar einen Verlust von über einer Milliarde Euro eingefahren hat. Die Bayreuther Festspiele eröffnen heute. Auf dem Programm steht die Premiere einer Neuproduktion von Richard Wagners "Tristan und Isolde" in einer Inszenierung von Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson.

6:34 Uhr Bahnverkehr zwischen Koblenz und Neuwied gestört Kein Streik im Busgewerbe, dafür ein blockierter Flughafen - und schlechte Neuigkeiten gibt es auch, mal wieder, von der Bahn: Zwischen Neuwied und Koblenz ist der Bahnverkehr nach wie vor gestört. Nach Angaben der Bahn gibt es Schäden an einer Brücke und an den Oberleitungen. Aktuell fahren deswegen zwischen Neuwied und Koblenz in beiden Richtungen keine Züge. Ein Schienenersatzverkehr ist bereits eingerichtet. Wie lange die Störung noch dauert, kann die Bahn nach eigenen Angaben noch nicht einschätzen. Sendung am Mi. , 24.7.2024 17:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:19 Uhr Klimaaktivisten blockieren Flugverkehr in Frankfurt Gestern Köln/Bonn, heute Frankfurt. Klimaaktivisten der "Letzten Generation" sind auf das Gelände des Frankfurter Flughafen vorgedrungen. Nach eigenen Angaben haben sie einen Zaun durchtrennt und verschiedene Punkte rund um Start- und Landebahnen besetzt. Der Betreiber Fraport meldet auf seiner Homepage, alle Starts seien ausgesetzt, ankommende Flugzeuge würden umgeleitet. Die Bundespolizei in Frankfurt bereitet sich auf einen Einsatz vor. Gestern hatten die Klimaaktivisten stundenlang den Flughafen Köln/Bonn blockiert, rund 30.000 Reisende waren betroffen. Sendung am Do. , 25.7.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

Mediation im privaten Busgewerbe RLP – keine Streiks mehr Gute Nachrichten gab es gestern Abend vom privaten Busgewerbe. Nach gefühlt einem Dutzend Streiks in Rheinland-Pfalz ist offenbar erstmal Ruhe. Mit Hilfe einer Mediation ist der Tarifkonflikt beigelegt. Das hat ver.di-Verhandlungsführer Marko Bärschneider dem SWR auf Anfrage bestätigt. Nun gehe es um die Ausarbeitung des neuen Tarifvertrages. Damit das Paket in Kraft treten kann, müsse das Land zum Januar 2025 den seit langem versprochenen ÖPNV-Index einführen. Das sei, so ver.di-Vertreter Bärschneider, den Tarifparteien im Mai bei einem Runden Tisch zugesagt worden. Halten sich alle Seiten an die getroffenen Vereinbarungen, „dann wäre alles gut", so Bärschneider. Mehr zu den Details der Vereinbarung lest ihr im Artikel.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Wie lief es bisher für die Bauern? Welche Ernte erwarten sie noch in diesem Jahr? In welche Richtung entwickeln sich die Preise? Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau will dazu heute auf einer Pressekonferenz erste Erkenntnisse bekannt geben. Daimler Truck in Wörth startet Probelauf für Wasserstoff-Lkw. Ab heute beginnt der Probe-Zeitraum von einem Jahr, in dem Kunden, wie etwa Amazon, Brennstoffzellen-Lkw austesten werden. Daimler spricht von einem "Meilenstein". Teilweise seien die Lkw in der Lage, mit einer Tankfüllung mehr als 1.000 km zu fahren. Wenn ältere Menschen nach einem Sturz, einem Schlaganfall oder einer anderen Akuterkrankung im Krankenhaus landen, müssen oft auch Vorerkrankungen beachtet werden. Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern informiert heute über die Besonderheiten beim Behandeln älterer Menschen.

6:02 Uhr So wird das Wetter im Land Rheinland-Pfalz ist heute eindeutig auf der Sonnenseite! Elf Stunden Sonne - das ist zum Beispiel die Prognose für Mainz. Wer das Licht liebt, sollte den Tag auskosten - ab Freitag legt die Sonne eine dreitägige Verschnaufpause ein. Stattdessen schneit am Freitag ein Tief herein - das hat allerdings nur Regen und Gewitter im Gepäck und keinen Schnee. Video herunterladen (26,1 MB | MP4)