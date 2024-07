Wo Zecken in RLP besonders aktiv sind, wo in Brasilien die Menschen Hunsrücker Platt sprechen und wo es am kommenden Wochenende besonders große Staus geben könnte.

9:03 Uhr Gutschein-Anbieter "Keep Local" ist insolvent Alle, die noch einen Gutschein des Anbieters "Keep Local" zu Hause rumliegen haben, müssen jetzt stark sein: Der Anbieter ist insolvent und der Gutschein kann vorerst nicht mehr eingelöst werden, hat das Unternehmen mitgeteilt. Das betrifft vor allem die Städte in der Westpfalz. In Pirmasens und Kaiserslautern zum Beispiel konnten die Gutscheine in vielen Geschäften eingelöst werden. Sie sollten auch dafür sorgen, dass das Geld in der Region ausgegeben wird und die Geschäfte vor Ort unterstützt werden. Wie es weiter geht, ist noch unklar. Laut dem saarländischen Unternehmen sind noch Gutschein-Werte von etwa 1,2 Millionen Euro im Umlauf. Die Stadt Pirmasens rät dazu, abzuwarten und die Gutscheine noch nicht wegzuschmeißen. Ende des Monats soll es laut "Keep Local" Neuigkeiten vom Insolvenzverwalter geben.

8:46 Uhr Kleine Oktopusse für Frühchen in Bad Kreuznach Meine Güte, sind die süß: Die Häkel-Oktopusse im Krankenhaus Bad Kreuznach sind extra für Frühchen. Die Tentakeln geben den winzigen Fingerchen Halt und sorgen - ganz praktisch - dafür, dass sie nicht an den lebensnotwendigen Kabeln ziehen. Schaut euch das mal an:

8:33 Uhr Auch 2024 Rekordwerte bei den Krankheitstagen in RLP Ich wette, jeder von euch kennt mindestens eine Person im Moment, die krank oder kränklich ist - stimmts? Das geht schon das ganze Jahr über so - sagen auch die Krankenkassen. Die Krankenkassen TK und DAK in Rheinland-Pfalz melden für das erste Halbjahr 2024 bei ihren versicherten Erwerbstätigen einen rekordverdächtig hohen Krankenstand. Im Schnitt seien Erwerbstätige etwas mehr als zwei Arbeitswochen krankgeschrieben gewesen. Die DAK sagt, bei ihr sei das im vergangenen Jahr schon ein Rekordwert gewesen. Die Gründe seien auch jetzt wieder am häufigsten Atemwegsinfekte. Auf Platz zwei bei den Krankschreibungen stehen demnach psychische Erkrankungen.

8:16 Uhr 30 Kilometer Zaun im Kampf gegen Schweinepest 30 Kilometer - so lang ist der Elektro-Zaun, der ab morgen im Landkreis Mainz-Bingen und im Kreis Alzey-Worms aufgestellt werden soll. Grund dafür ist die Afrikanische Schweinepest. Davon gibt es bereits sieben gemeldete Fälle in RLP. Der Zaun soll dabei helfen, dass sich die Schweinepest nicht noch weiter ausbreitet. Ob das klappt, ist allerdings fraglich, denn Wildschweine können schnell und weit laufen. Der Zaun soll entlang der B9 fast von Mainz bis nach Worms reichen. 30 Kilometer Zaun - das ist eine ganz schöne Strecke. Zu Fuß würde es etwa sechs Stunden dauern, die Distanz abzugehen. Oder anders ausgedrückt: Das sind 75 Runden auf dem Sportplatz. Oder 375 mal die Höhe des Mainzer Doms. Mainz Von Mainz bis kurz vor Worms 40 Kilometer Elektrozaun gegen die Schweinepest In Rheinhessen ist bei einigen Wildschweinen die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden. Ein Elektrozaun soll verhindern, dass sich die Seuche ausbreitet. 10:00 Uhr SWR4 am Mittwoch SWR4 Sendung am Di. , 23.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:54 Uhr Update zu den Toten in Mainzer Hotel - es war ein Ehepaar Die Polizei hat mehr Details zu den beiden Toten veröffentlicht, die am Freitag in einem Mainzer Hotel gefunden wurden. Demnach handelte es sich um ein Ehepaar. Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren. Direkt nach der Tat war das noch nicht so klar - die Polizei hatte deswegen den Bereich rund um das Hotel abgesperrt und durchsucht. Die Leichen sollen morgen obduziert werden. Mainz Obduktion am Mittwoch Tote in Mainzer Hotel waren Ehepaar Die Frau und der Mann, die am Freitag tot in einem Mainzer Hotel gefunden wurden, waren ein Ehepaar. Das hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die Toten sollen obduziert werden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

7:21 Uhr History: Der 23. Juli im Jahr ... 2009: Volkswagen entscheidet einen monatelangen Übernahmekampf mit Porsche für sich und gliedert den Sportwagenhersteller in den VW-Konzern ein. Porsche-Chef Wendelin Wiedeking, der ursprünglich VW schlucken wollte, tritt zurück. 1994: Der frühere Bremer Bürgermeister Hans Koschnick (SPD) wird in Mostar in sein Amt als EU-Administrator für den Wiederaufbau der zerstörten herzegowinischen Hauptstadt eingeführt. 1944: Als erstes der deutschen Vernichtungslager wird das KZ Majdanek bei Lublin im besetzten Polen von der Roten Armee befreit. Die Nationalsozialisten hatten hier etwa 80.000 Menschen ermordet, darunter 60.000 Juden.

7:06 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist zu Besuch in den USA. Dabei will er auch Präsident Joe Biden treffen, vorausgesetzt, Biden ist von seiner Corona-Infektion genesen. Es ist Netanjahus erster USA-Besuch seit Beginn seiner sechsten Amtszeit Ende 2022. In den vergangenen Monaten waren die Beziehungen von US-Kritik am israelischen Vorgehen im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen belastet. Das Spitzmaulnashorn Taco wird im Frankfurter Zoo vorgestellt. Taco kommt aus dem Kölner Zoo nach Frankfurt, wo nach dem Tod des Bullen Kalusho im Dezember 2023 damit wieder ein Nashorn zu sehen sein wird. Mega-Star Taylor Swift gibt ihr viertes Deutschland-Konzert im Rahmen der "The Eras Tour". Heute und morgen wird sie in Hamburg sein. Besonders kurios: Die dabei entstehenden seismischen Wellen werden während ihrer Konzerte in Hamburg live im Internet übertragen. Schon bei vergangenen Taylor-Swift-Konzerten wurde beobachtet, dass der Boden vibriert, wenn ihre Fans springen und tanzen. Das Phänomen hat sogar schon einen Namen: "Swift-Quake" - also "Swift-Beben" .

6:58 Uhr Weniger Geldautomatensprengungen in RLP Gute Nachricht: Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz geht zurück.

Schlechte Nachricht: Das liegt wohl auch daran, dass es insgesamt weniger Geldautomaten in Rheinland-Pfalz gibt. 15 versuchte oder erfolgreiche Sprengungen hat es im ersten Halbjahr in Rheinland-Pfalz gegeben. Letztes Jahr waren es im gleichen Zeitraum noch 27. Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) sagt, das liege auch daran, dass viele Automaten abgebaut wurden. Die übrigen seien so ausgebaut worden, dass sie meist ganz gut vor Sprengungen geschützt sind. Allein die Sparkassen haben nach eigenen Angaben 12 Millionen Euro in Schutzsysteme gesteckt. Sendung am Di. , 23.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:42 Uhr Brand mit Millionenschaden in Kräutertrocknungsfabrik Einen ziemlich teuren Brand hat es in der Nacht in Herxheim-Hayna in der Südpfalz gegeben. Dort ist aus bislang ungeklärten Gründen ein Feuer in einer Kräutertrocknungsfabrik ausgebrochen, hat die Polizei mitgeteilt. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Schaden geht aber wohl in die Millionen, schätzt die Polizei. Bis in den Morgen hinein war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Später soll dann die genaue Brandursache ermittelt werden. Herxheim Feuer in Kräuterfabrik Millionenschaden bei Brand in Herxheim bei Landau Am späten Montagabend ist in Herxheim in der Südpfalz ein Großbrand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der finanzielle Schaden ist aber offenbar gewaltig. 0:00 Uhr ARD Hitnacht SWR4

6:31 Uhr ADAC: Eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison steht bevor Ich will euch ja keine Angst machen. ABER: Falls ihr am kommenden Wochenende in den Urlaub fahren wollt, dann packt euch ausreichend Snacks und Getränke ein, denn dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club zufolge, besser bekannt als ADAC, steht eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison bevor. Grund dafür ist unter anderem, dass mit Baden-Württemberg und Bayern auch die letzten beiden Bundesländer in die Sommerferien starten. Wo es heftig werden könnte, hat der ADAC hier zusammengefasst: Die ADAC-Stauprognose für das Wochenende 26. bis 28. Juli 2024

6:15 Uhr Die Lage auf den Straßen im Land Es ist merklich ruhiger auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Kein Wunder, sind doch viele in die Sommerferien "verschwunden". Wo es heute früh dennoch stockt, könnt ihr hier nachschauen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:07 Uhr Die Wettervorhersage: Schauer ziehen übers Land Aufatmen, es wird etwas kühler im Land. Aber, wie so oft, mit der kühleren Luft kommt auch der Regen mit. Heute kann es am Vormittag im äußersten Norden schon Schauer geben, sagte ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern in ihrer Vorhersage. Die Schauer breiten sich im Laufe des Nachmittags dann in Richtung Osten aus. Die Temperaturen steigen auf Werte von 21 bis 27 Grad. So wirklich kühl wird es also gar nicht - dafür aber windig. Video herunterladen (28,4 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) hält sich mit einer Delegation in Brasilien auf. Anlass der Reise ist die 200-Jahr-Feier in Marata - einer Partnerstadt von Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis). Etwa 80 Prozent der Menschen dort haben Vorfahren aus dem Hunsrück, die im 19. Jahrhundert ausgewandert waren. Zunächst ist Schmitt aber in Rio, wo sie eine Produktionsanlage des Mainzer Unternehmens Schott besucht. Der Prozess um den Mord an einem Arzt aus Gerolstein geht weiter. Zwei zur Tatzeit 16-Jährige müssen sich verantworten. Zudem ist die Lebensgefährtin des Opfers wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt. Das Trio soll den 53-Jährigen Ende 2022 "entsprechend eines gemeinsam gefassten Tatplans" getötet und die Leiche in einem Waldstück vergraben haben. Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) besucht an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität das Projekt "CoM2Life". Es zielt laut Ministerium darauf ab, eine "revolutionäre Generation" weicher Biomaterialien zu entwickeln, die auf den Prinzipien lebender Systeme basieren. Sie sollen in der Lage sein, mit lebenden Systemen, das heißt Zellen und Geweben, in eine wechselseitige Kommunikation zu treten.