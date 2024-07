Am Montagmittag ist eine 73-Jährige mit ihrem Auto in die Bad Kreuznacher Fußgängerzone gefahren und mit einem Passanten zusammengestoßen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Schreckmoment in Bad Kreuznach: Eine Autofahrerin hat am Montagmittag einen schweren Unfall in der Fußgängerzone verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau mit ihrem Auto erst zwei Poller am Rand der Fußgängerzone umgefahren.

Dann hatte die 73-jährige Autofahrerin einen Passanten erfasst. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Das Auto kam schließlich in einem angrenzenden Fahrradständer zum Stehen. Mehrere dort abgestellte Fahrräder wurden beschädigt.

Polizei geht nicht von Absicht aus

Warum die Autofahrerin in die Fußgängerzone gefahren ist, muss noch geklärt werden. Dazu wurde ein Gutachter beauftragt. Die Bad Kreuznacher Polizei geht derzeit von einem Unfall und keiner Absicht aus.