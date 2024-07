per Mail teilen

In der Nacht auf Montag mussten zahlreiche Studierende in einem Mainzer Studentenwohnheim ihre Betten verlassen. Wegen eines Brandes wurde das Gebäude geräumt.

Glück im Unglück hatten die Studierenden des Wohnheims in Mainz-Gonsenheim. Laut Feuerwehr brach dort am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr ein Feuer in einem Apartment aus.

Die Bewohnerin, in deren Kochnische der Brand entstand, alarmierte die Feuerwehr und warnte ihre Nachbarn. Auch eine interne Brandmeldeanlage des größeren Gebäudekomplexes löste einen sogenannten Räumungsalarm aus.

Keine Verletzten bei Brand in Studentenwohnheim

So hatten beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits alle Bewohnerinnen und Bewohner das Wohnheim verlassen. Ein mit Atemschutz ausgerüsteter Feuerwehrtrupp konnte das Feuer den Angaben nach schnell löschen. Das Haus wurde anschließend belüftet, sodass fast alle Studierenden noch in der Nacht wieder in ihre Apartments zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand.

Nur die Bewohnerin, in deren Wohnung es gebrannt hatte, konnte nicht zurück in ihr Zimmer. Sie kam bei einer Freundin unter.