Trocknerbrand in Gonsenheim löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein Brand eines Wäschetrockners sorgte am Donnerstagabend für ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Mainz-Gonsenheim. Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Menschenleben in Gefahr sind.

Gegen 21:30 Uhr ist bei der Leitstelle ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Gonsenheim gemeldet worden. Weil zu diesem Zeitpunkt noch davon ausgegangen werden musste, dass Bewohner in Gefahr sind, rückte die Feuerwehr mit insgesamt 35 Einsatzkräften aus. Außerdem sei die Abschnittsleitung Gesundheit und eine Schnelleinsatzgruppe alarmiert worden. Vor Ort konnte der Brand des Wäschetrockners im Keller schnell unter Kontrolle gebracht werden. Wegen des Brandes drang Rauch in das Treppenhaus ein, weshalb alle Bewohner durch die Feuerwehr ins Freie gebracht werden mussten. Alle Bewohner unverletzt Glücklicherweise wurden keine der 31 Bewohner verletzt. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr konnten alle zurück in ihre Wohnungen. Die Freiwillige Feuerwehr besetzte während des Einsatzes die leere Hauptfeuerwache in Bretzenheim. Unterstützt wurde die Feuerwehr bei dem Einsatz von den Mainzer Netzen, der Polizei und den Verantwortlichen für das Haus. Die Kriminalpolizei nahm weitere Ermittlungen zur Brandursache auf.