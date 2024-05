Nach Brand im Diakonissen-Krankenhaus in Speyer: Acht Leichtverletzte

In der Nacht zu Mittwoch hat es in einem Dreibettzimmer im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer gebrannt. Acht Menschen wurden leicht verletzt.

Wie das Krankenhaus mitteilte, haben drei Patienten und fünf Mitarbeiter eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten die Mitarbeitenden des Krankenhauses den Brand selbst löschen. Warum das Feuer in dem Dreibettzimmer ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Gebrannt hat laut Polizei eine Matratze. Das Patientenzimmer soll jetzt erst einmal gesperrt. Bei dem Brand waren insgesamt 40 Einsatzkräfte vor Ort. Rund drei Stunden dauerte es, nachzulöschen und zu lüften. Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer. SWR Zweiter Brand in Pfälzer Krankenhaus innerhalb von sechs Monaten Im Dezember hatte es schon einmal in einem Krankenhaus in der Pfalz gebrannt - in einem Patientenzimmer in der Stadtklinik Frankenthal. Bei dem Brand starben zwei Patientinnen an einer Rauchgasvergiftung. Damals stand eine Patientin in Verdacht, das Feuer durch eine Zigarette ausgelöst zu haben.