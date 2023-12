Brand in Stadtklinik Frankenthal: Zwei Patientinnen sind am Rauch erstickt

per Mail teilen

Bei dem Brand in einem Patientenzimmer der Chirurgie der Stadtklinik Frankenthal am Montagabend sind zwei Frauen gestorben. Jetzt ist klar, warum.

Die beiden 72- und 80-jährigen Patientinnen, die bei dem Brand in der Stadtklinik in Frankenthal ums Leben kamen, sind an einer Rauchgasvergiftung gestorben, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Zu diesem noch vorläufigen Ergebnis sei das Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz gekommen. Dort hatte die Staatsanwalt die Obduktion der beiden Todesopfer beauftragt.

Mutmaßliche Verursacherin war Feuer am stärksten ausgesetzt

Das 80-jährige Brandopfer war eine Patientin, die im Verdacht steht, den Brand ausgelöst zu haben, weil sie in ihrem Bett geraucht haben soll. Ihr Leichnam war laut Ermittlungsbehörden auch am stärksten dem Feuer ausgesetzt.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft teilten mit, dass aber noch weiter nach der Ursache für den Ausbruch des Feuers ermittelt wird.

Psychisch auffällige Patientin: Wie war die Aufsichtssituation?

Unter anderem stellt sich die Frage, ob die mutmaßliche Verursacherin des Brandes besser hätte beaufsichtigt werden müssen. Nach SWR-Informationen war die 80-Jährige psychisch auffällig und in Behandlung. Die dritte 79-jährige Patientin, die sich in letzter Sekunde aus dem brennenden Zimmer retten konnte, hatte sich beim Klinikpersonal nach SWR-Informationen über die rauchende Bettnachbarin beschwert. Sie konnte bisher wegen ihrer Verletzungen nicht befragt werden.