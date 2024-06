Brand eines Holzlagers im Gewerbegebiet Baumholder.

Auf dem Gelände eines Holzhandels im Gewerbegebiet Baumholder (Kreis Birkenfeld) ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 120 Einsatzkäfte sind derzeit im Einsatz.

Nach Angaben des VG-Wehrleiters des Marco Braun ist der Brandherd, der in der Mitte des Holzlagers liegt, mittlerweile gelöscht. Nun ginge es darum, auch einzelne Stellen an den Rändern zu löschen. Der Brand sei also unter Kontrolle. Nach Schätzungen des Wehrleiters brannte eine Fläche von rund 100 Quadratmetern Holz, was in etwa 500 Festmetern entspreche.

Zeuge meldete Brand am Sonntagmorgen

Gegen 09.00 Uhr seien die Einsatzkräfte zum Brand gerufen worden. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr Baumholder verständigt. Am Holzlager angekommen, begannen die etwa 120 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. Warum das Feuer ausgebrochen war, könne noch nicht gesagt werden, so der VG-Wehrleiter Marco Braun.

Beim Brand des Holzlagers sind Einsatzkräfte aus nahezu der gesamten Verbandsgemeinde Baumholder, der US-Feuerwehr und der Bundeswehr-Feuerwehr vor Ort. Foto Hosser

Bei dem Holz handelt es sich um viele hundert Meter abgelagertes Buchenholz. Nach Angaben des VG-Wehrleiters sei es trotz des feuchten Wetters der vergangenen Wochen recht trocken und könne schnell brennen.

Keine Verletzten durch Brand

Verletzt wurde niemand. Da das Holzlager des Holzhandels in einem Gewerbegebiet liege, was auch hauptsächlich gewerblich genutzt werde, gebe es nur wenige Anwohner. Für sie habe aber keine Gefahr bestanden.

Die Nachlöscharbeiten dauern weiter an und werden sich voraussichtlich bis in den Sonntagnachmittag ziehen. Zur Schadenshöhe machte der VG-Wehrleiter keine Angabe.