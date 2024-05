Lkw komplett ausgebrannt: Brandstifter in Birkenheide?

Ein parkender Lkw ist in der Nacht zu Mittwoch in Birkenheide (Rhein-Pfalz-Kreis) komplett ausgebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Laut Polizei hatte der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug bereits am späten Dienstagnachmittag in der Mannheimer Straße in Birkenheide abgestellt. Das ist eine der größten Straßen in der rund 3.300 Einwohner zählenden Gemeinde. Das Feuer am Fahrzeug sei erst am späten Abend gegen 23:15 Uhr ausgebrochen.

Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, es sei schon sehr ungewöhnlich, dass ein Fahrzeug anfängt zu brennen, nachdem es bereits über Stunden gestanden hatte. Daher werde Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Näheres soll die genauere Untersuchung eines Brandsachverständigen ergeben.

Der ausgebrannte Lkw in Birkenheide Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rund 120.000 Euro Schaden

Der Lkw war vollständig ausgebrannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 120.000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges in der Mannheimer Straße von Birkenheide oder in der Umgebung festgestellt haben.