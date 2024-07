Warum in die Ferne schweifen?

Es braucht keine weite Reise, um Dünen oder einen Geysir zu sehen. Das gibt es alles auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Wir haben die Fernreiseziele vor der Haustür für Sie gesammelt.

Das Buddha-Museum Traben-Trarbach

Um eine Buddha-Figur zu sehen, brauchen Sie nicht nach Fernost zu reisen. Direkt am Moselufer in Traben-Trarbach warten rund 2.000 Figuren auf Ihren Besuch. Neben den Statuen selbst, vermitteln moderne Installationen die Vielfalt des Buddhismus in direkter Nachbarschaft zum Moselwein.

Adresse: Bruno Möhring Platz 1 - 56841 Traben-Trarbach

Öffnungszeiten: 10 - 18 Uhr (Montag Ruhetag)

Eintritt: 15 Euro/Erwachsene - 7,50 Euro/Kinder

Infos online: buddha-museum.de

Informationspfad "Mainzer Sand"

Sand und Dünen, dafür braucht es das Meer, die Atlantik-Küste, die Nord- oder Ostsee oder das Mittelmeer. Finden wir nicht. Nur einen Steinwurf von der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz entfernt, wartet eine Sand-Aue auf erholungssuchende Kurzurlauber.

Anfahrt: Buslinien 47, 57, 62 bis Haltestelle "An der Krimm"

Infos Online: mainz.de

Traumziel Island vor der Tür: Der Geysir Andernach

Geysire gibt es eigentlich nur hoch im Norden, vor allem auf Island. Weit gefehlt! Einen echten Kaltwasser-Geysir haben wir auch in Rheinland-Pfalz. Zum Island-Urlaub in Andernach gehört auch eine Schifffahrt und ein passendes Museum.

Adresse (Museum): Konrad-Adenauer-Allee 40, 56626 Andernach

Öffnungszeiten (März bis Oktober) : 9 - 17 Uhr

Eintritt: 20 Euro Erwachsene / Kinder bis 17 Jahre: 11,50 Euro)

Infos Online: geysir-andernach.de

La Pfälzer Vita – das Toskana-Gefühl an der Pfälzer Weinstraße

Ein bisschen Toskana und in der Ferne der Rhein? Das klappt besonders gut an der Pfälzer Weinstraße. Bestes Beispiel für die Toskana, ist die dortige Wein-Landschaft, die schelle Erreichbarkeit und die Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben.

Infos Online: suedlicheweinstrasse.de

Im Pfälzer Wald: Altschlossfelsen statt Arizona

Die roten Felsformationen aus den Western-Klassikern findet man in den USA, in Arizona. Nicht nur, denn in der Pfalz, in der Nähe von Eppenbrunn, hat die Natur ganz ähnliche Formationen geschaffen. Ein Paradies, nicht nur für kleine Cowboys und -girls.

Lage: 66957 Eppenbrunn, Aufstieg über den Altschloss-Pfad

Infos Online: südwestpfalz-touristik.de

Schreiben Sie uns!

Sie haben auch noch einen Tipp für uns? Schicken Sie uns Ihre besten Freizeittipps und Ausflugsziele in Rheinland-Pfalz! Wo gibt es schöne Orte für einen Familienausflug? Welches Museum können Sie empfehlen? Was sind Ihre (Geheim-)Tipps?