Ein alter Weinkeller voller Buddha-Skulpturen in Traben-Trarbach

Kulturelles Highlight an der Mosel

Warum nach Asien fliegen, wenn es auch an der Mosel 2.000 Buddha-Skulpturen zu bewundern gibt? Im Buddha-Museum in Traben-Trarbach zeigt ein Mainzer Geschäftsmann seine beeindruckende Sammlung in einem historischen Weinkeller.

Diesen Buddha hat der König von Bhutan dem Museum vor mehr als zehn Jahren geschenkt. Eine Botschafterin des Landes hat ihn an die Mosel gebracht. SWR Diese Buddha-Statue ist laut Museumschefin Lydia Unger eine der ältesten, die es auf der Welt gibt. Der Buddha sei vor 1.800 Jahren zum ersten Mal als Mensch dargestellt worden. SWR Dieser vergoldete Buddha stammt aus Tibet. Die Skulptur hält ein Schwert mit Flammen in der Hand. Damit soll symbolisiert werden, dass sie die Illusion von der Wirklichkeit trennen kann. SWR Dieser Buddha kommt aus China. Der Buddha sitzt im Lotussitz. Mit seinen Händen symbolisiert er, dass er das Rad der Lehre in Gang bringt. Die buddhistische Lehre wird als Rad dargestellt. SWR Das Buddha-Museum ist einem ehemaligen Weinkeller eingerichtet - es gibt auch eine Dachterrasse. Dort sitzt dieser Buddha aus Bronze: Es ein Buddha des grenzenlosen Lichts. SWR Es geht noch größer: Hierbei handelt es sich um die größte Statue im Museum und kommt aus China und wurde mit einem Kran gebracht. SWR Das Buddha-Museum in Traben-Trarbach befindet sich in einem ehemaligen Weinkeller. MAGO / imagebroker

Auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern werden die Skulpturen ausgestellt. Es ist außergewöhnlich, eine solche Vielzahl an Skulpturen aus nahezu allen asiatischen Nationen an einem Ort zu erleben, betont die Museumsdirektorin Lydia Unger. Das Buddha-Museum in Traben-Trarbach ist täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag.