Warum tibetische Mönche in Basel ein Mandala aus Sand fertigen

Tibetische Mönche erschaffen im Basler Kunstmuseum derzeit ein Kalachakra-Mandala. Täglich stundenlang lassen sie farbigen Sand auf ein Gemälde rieseln. Was steckt dahinter?

Die Tradition kommt aus Nordindien und wurde früher geheim praktiziert. Heutzutage sind Kalachakra-Mandalas kein Geheimnis mehr. Aber dennoch für Außenstehende eine mysteriös erscheinende religiöse Praxis. Im Basler Kunstmuseum können aktuell Besucherinnen und Besucher live erleben, wie tibetische Mönche ein solches Mandala aus farbigem Sand fertigen. Seit Dienstag arbeiten die vier Mönche am Mandala. Bis zum 13. August soll es fertig sein.

Mandala ist religiöse Praxis

Die blaue, zwei auf zwei Meter große Arbeitsfläche wurde extra hierfür gefertigt - ganz nach den Vorgaben der tibetischen Mönche. Auf dieser Fläche entsteht das Mandala aus Sand. Tag für Tag arbeiten sie nun mehrere Stunden daran - mehr als zwei Wochen lang. Morgens, bevor sie damit loslegen, beten sie. "Das ist ja nicht eine Zurschaustellung von irgendetwas Technischem, sondern eine religiöse Praxis", sagt Martin Brauen. Er ist Ethnologe, Gastkurator, Mandala-Experte und betreut das Projekt am Kunstmuseum.

"Das Kalachakra-Mandala ist eines der kompliziertesten Mandalas, das hergestellt werden kann."

Der Radiobeitrag zum Nachhören:

Mönche extra aus Indien angereist

Die tibetischen Mönche müssen millimetergenau arbeiten. Mit unendlich feinen Bewegungen streuen sie die farbigen Sandkörner auf die Unterlage. Dafür müssen sie sich voll konzentrieren, sich in eine Art meditativen Zustand versetzen. Mönch Tenzin Chokrab beschreibt die Arbeit am Mandala so: "Es fühlt sich gut an, weil es eine Art von Meditation ist. Wenn wir meditieren, können wir den ganzen Palast visualisieren."

"Schon ein falscher Atemstoß würde das Sandmandala zerstören."

Das Kunstmuseum hat die Mönche des Namgyal-Klosters extra aus dem indischen Dharamsala einfliegen lassen. Um so ein komplexes Mandala fertigen zu können, braucht es eine spezielle Ausbildung über Jahre hinweg.

Ein Palast für Gottheiten

Das Kalachakra-Mandala stellt im Prinzip einen Palast dar für 722 Gottheiten. In der Mitte, im Ausgangspunkt, sitzt die Hauptgottheit. Alle sind durch Punkte symbolisiert. Und dann gibt es noch verschiedene Kreise, die unterschiedliche Bedeutungen haben. "In diesem Mandala sind es die Elemente Erde, Feuer, Luft und Wasser", sagt Brauen.

Mandala wird am 13. August zerstört

Anlass für das Mandala ist die Ausstellung von Charmion von Wiegand direkt im Raum nebenan. Die amerikanische Künstlerin hat sich mit tibetischem Buddhismus beschäftigt. Am 13. August endet die Ausstellung, dann soll auch das Kalachakra-Mandala fertig sein. Doch anstatt es zu konservieren, wird an diesem Tag der Sand zusammengewischt und in den Rhein geschüttet. Ein Kunstwerk, das aufwendig erschaffen wurde, um es zu zerstören. "Das finde ich spannend, weil es eigentlich zeigt, wie vergänglich alles ist", sagt Brauen. Und genau das sei eine wichtige Lehre des Buddhismus.