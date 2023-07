In einer Werkstatt wie dieser wurde 100 Jahre lang ein ungewöhnliches Handwerk ausgeübt. Die Einwohner des Eifelorts Neroth haben hier seit 1830 Mausefallen hergestellt. Das Mausefallenmuseum Neroth widmet sich dieser Geschichte und präsentiert unter anderem Drahtwaren und eine Dokumentation. Der Heimatverein will damit an die für die Eifel einzigartige Innovation erinnern, die dem Dorf wirtschaftlichen Aufschwung gebracht hatte. Geöffnet nach Vereinbarung. Eintritt 2 bis 4 Euro.