Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren den Flughafen Köln/Bonn, ein kilometerlanger Zaun gegen die Schweinepest und Missbrauch im Bistum Trier - das sind die Themen heute morgen.

9:51 Uhr Pyros im DFB-Pokal-Halbfinale - FCK muss hohe Strafe zahlen Fans des 1. FC Kaiserslautern hatten im DFB-Pokal-Halbfinale der vergangenen Saison Pyrotechnik gezündet. Dafür muss der Zweitligist jetzt eine Geldstrafe in Höhe von 99.700 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes. Von der Summe könne der Verein bis zu 33.200 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Der Klub hat dem Urteil zugestimmt. Im Rahmen des Spiels beim 1. FC Saarbrücken im April hatten FCK-Fans mehr als 100 Bengalische Feuer sowie Raketen und Böller gezündet. Zudem entfachten sie nach Abpfiff unter der Tribüne ein größeres Feuer, das von der Feuerwehr gelöscht werden musste.

9:45 Uhr Das ist sonst noch an einem 24. Juli passiert 2019: Der konservative Brexit-Hardliner Boris Johnson wird zum britischen Premierminister ernannt. Er tritt die Nachfolge der zurückgetretenen Theresa May an. Unter seiner Regierung verlässt Großbritannien die EU. 2022 tritt er schließlich aufgrund mangelnder Unterstützung seiner Fraktion zurück. 2010: Bei der Loveparade in Duisburg kommt es zu einer Massenpanik. Im Eingangsbereich zu dem Gelände kommt es zu einem Gedränge, viele Menschen können nicht mehr raus. In der Folge kommt es zu einer Massenpanik. 21 Menschen sterben, mehr als 40 werden schwer verletzt. 1974: Nach sieben Jahren bricht in Griechenland die Militärdiktatur der Obristen zusammen. Der aus dem Exil zurückgekehrte frühere Regierungschef Konstantin Karamanlis wird als Ministerpräsident vereidigt. Bis heute ist eine umfassende Aufarbeitung der Zeit der Diktatur ausgeblieben.

9:36 Uhr Flughafen Köln/Bonn hat Betrieb wieder aufgenommen Aufatmen bei vielen Urlaubern: Der Flughafen Köln/Bonn hat seinen Betrieb wieder aufgenommen, nachdem am Morgen Klimaaktivisten über Stunden hinweg dafür gesorgt hatten, dass keine Flugzeuge starten oder landen konnten. Der Flughafen schreibt auf seiner Homepage: Der Polizeieinsatz am Flughafen Köln/Bonn ist beendet. Der Flugbetrieb wird wieder aufgenommen. Es ist im Tagesverlauf mit Beeinträchtigungen in Form von Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. Fluggäste werden gebeten, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter über den Flugstatus zu erkundigen. Drei Aktivisten hatten den Angaben zufolge einen Zaun zerschnitten und sich auf dem Rollfeld festgeklebt. Daraufhin mussten zahlreiche Flüge verschoben oder abgesagt werden. Sendung am Mi. , 24.7.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

9:10 Uhr Highe Haie in Brasilien? Solltet ihr eure Sommerferien in Brasilien verbringen, kleiner Tipp: Kein Meerwasser schlucken! Dort ist die Kokain-Belastung so hoch, dass jetzt sogar Haie positiv auf die Droge getestet wurden! Forschende, die die Tiere untersucht haben, sagen, das liege daran, dass in Rio de Janeiro so viel gekokst werde - und das Koks über das Abwasser ins Meer komme. Brasilien gehört zu den Ländern, in denen am meisten Kokain genommen wird. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich möchte auch so schon keinem Hai im Wasser begegnen - und schon gar nicht einem auf Kokain! Sendung am Mi. , 24.7.2024 6:00 Uhr, DASDING - Morgens klarkommen, DASDING

8:50 Uhr Tödlicher Unfall bei Kaiserslautern Zwischen Kaiserslautern und Weilerbach hat es am Morgen einen schweren Unfall gegeben. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist ein Autofahrer mit einem Lastwagen zusammengestoßen und anschließend eine Böschung hinuntergestürzt. Die Straße musste wegen des Unfalls für längere Zeit gesperrt bleiben. Über die Unfallursache ist bislang noch nichts bekannt. Sendung am Mi. , 24.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

8:23 Uhr Weiter kein Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn wegen Klima-Aktivisten Der Flugverkehr am Flughafen Köln/Bonn ist nach wie vor eingestellt, schreibt der Flughafen auf seiner Website. Grund dafür ist eine Aktion der "Letzten Generation". Drei Klima-Aktivisten sind auf das Flughafen-Gelände gelangt und haben sich dort festgeklebt. Die Blockade wirbelt offenbar den gesamten Flughafen-Betrieb durcheinander. Seit 5 Uhr können keine Flieger mehr dort starten oder landen. Meine Kollegen vom WDR haben das Thema ebenfalls im Blick. Sie schreiben, dass die Polizei gerade Lösungsmittel beschafft hat und dabei ist, die drei Aktivisten vom Rollfeld zu bekommen. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden!

7:49 Uhr Polizei fasst Schoko-Laden-Dieb Regel Nummer 1: Wer Schokolade haben will, muss auch dafür bezahlen.

Regel Nummer 2: Wer Schokolade isst, sollte sich den Mund danach sauber machen. Beide Regeln hat ein Mann in Speyer offenbar missachtet. Er hat nicht nur die Schokolade direkt im Laden verputzt, er ist dabei auch dem Ladendetektiv aufgefallen. Und zu allem Überfluss hatte er, als die Polizei kam, auch noch Schokoflecken überall. Da ist leugnen zwecklos!

7:20 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich in der traditionellen Sommerpressekonferenz den Fragen der Hauptstadtmedien. Dabei dürfte es um eine Vielzahl von Themen gehen - von der Ukraine, der Wirtschaftsentwicklung bis zu den Landtagswahlen im Osten. Auch die schwachen Umfragewerte der SPD könnten angesprochen werden. Scholz steht vor den Landtagswahlen im Herbst in Sachsen, Thüringen und Brandenburg unter Druck. Seine eigenen Zustimmungswerte sind ebenfalls schwach, seine Ampel-Koalition wird vor allem als zerstritten wahrgenommen. Die Bundesregierung will im Kabinett ihre Strategie für den Import von Wasserstoff beschließen. Rund 50 bis 70 Prozent des benötigten Brennstoffs sollten ab 2030 eingeführt werden, heißt es im Strategie-Entwurf. Auf längere Sicht soll der Wasserstoff ausschließlich mit erneuerbaren Energien erzeugt werden, also "grün" sein. Importiert werden soll er vor allem über Pipelines aus dem Nordseeraum, etwa aus Norwegen oder Großbritannien. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird im Zuge seiner USA-Reise vor dem Kongress sprechen. Einige Abgeordnete haben die Erwartung geäußert, dass er dabei auch darlegen wird, wie er einen Waffenstillstand und einen dauerhaften Frieden im Gazastreifen zu sichern gedenke.

7:08 Uhr Missbrauchsstudie im Bistum Trier wird vorgestellt Ich hatte es schon einmal kurz anklingen lassen: Im Bistum Trier wird heute ein weiterer Bericht vorgestellt, der sich um das Thema "Sexueller Missbrauch" dreht. Dabei geht es um die 20-jährige Amtszeit des Bischofs Hermann Josef Spital. Konkret geht es um die Frage, ob und wie sexueller Missbrauch, zum Beispiel an Kindern, in der katholischen Kirche in dieser Zeit bekannt war und möglicherweise auch vom Bischof vertuscht - oder zumindest mal nicht verfolgt wurde. Ich persönlich frage mich ja immer wieder, wie so etwas Schlimmes über so viele Jahrzehnte erfolgreich unter den Teppich gekehrt werden konnte - und was das mit den Opfern macht. Die Kollegen im SWR-Studio Trier behalten das Thema im Blick: Trier Zwischenbericht über die Jahre 1981 bis 2001 Missbrauch im Bistum Trier: Viele Intensivtäter unter Bischof Spital Auch in der Amtszeit von Bischof Hermann Josef Spital missbauchten Priester Kinder. Darunter viele Wiederholungstäter. Harte Sanktionen gegen sie gab es kaum.

6:55 Uhr Klimaaktivisten blockieren Flughafen Köln/Bonn Den Start in die Ferien haben sich viele Flugreisende heute morgen sicher anders vorgestellt: Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" blockieren nach eigenen Angaben seit 5 Uhr das Rollfeld am Flughafen Köln/Bonn. Die Aktivisten sind wohl durch den Maschendrahtzaun auf das Flughafen- Gelände eingedrungen und haben sich in der Nähe der Start- und Landebahnen festgeklebt: Loch im Zaun: Hier haben sich die Aktivisten der "Letzten Generation" Zugang zum Flughafen Köln/Bonn verschafft. dpa Bildfunk Picture Alliance Sehr viele Informationen gibt es noch nicht dazu, auch nicht, wie lange die Blockade dauern wird. Auf der Webseite des Flughafens ist zu sehen, dass seit 5:30 Uhr heute früh kein Flugzeug mehr abgeflogen ist. Wir halten euch auf dem Laufenden! Sendung am Mi. , 24.7.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

6:37 Uhr Zaun-Bau gegen die Schweinepest Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest beginnen heute in Rheinhessen die Arbeiten an einem Elektrozaun. Damit soll vermieden werden, dass Schweine den Erreger weiter im Land verteilen. Zunächst soll ein rund acht Kilometer langer Abschnitt zwischen Oppenheim und Guntersblum gesichert werden. Insgesamt ist eine Länge von 30 Kilometern geplant. Zum Baustart in Oppenheim heute hat sich auch die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) angekündigt. Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Südhessen sind in Rheinland-Pfalz bislang Fälle im Kreis Mainz-Bingen sowie im Nachbarkreis Alzey-Worms nachgewiesen worden. Mainz Von Mainz bis kurz vor Worms 40 Kilometer Elektrozaun gegen die Schweinepest In Rheinhessen ist bei einigen Wildschweinen die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden. Ein Elektrozaun soll verhindern, dass sich die Seuche ausbreitet. 10:00 Uhr SWR4 am Mittwoch SWR4

6:26 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Es wird im Laufe des Tages sonniger Keine Angst, wenn das Wetter am Morgen noch etwas durchhängt, das wird schon noch. Es geht zwar mit vielen Wolken und wenig Sonne los, legt aber dann im Laufe des Tages noch Sonne nach. So zumindest die Prognose von ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke von gestern. Die Temperaturen liegen auch eher im "mittleren Bereich" für Sommerwetter - 22 bis 26 Grad. Video herunterladen (27,1 MB | MP4)

6:11 Uhr Wettkämpfe der Olympischen Sommerspiele von Paris beginnen Nach der Fußball-EM startet heute das nächste Sport-Großereignis des Sommers: Die Olympischen Spiele 2024 in Paris. "Häää?", denkt ihr gerade? Die Eröffnungsfeier ist doch erst am Freitag! Das stimmt. Aber die ersten Wettkämpfe gehen schon heute los. Wenn ihr wissen wollt, welche Sportler aus RLP mit dabei sind und sich Chancen auf eine Medaille ausrechnen können, bitte hier entlang! Den Auftakt machen heute um 15 Uhr die Olympia-Fussballer aus Argentinien und Marokko. Deutschland hat sich nicht qualifiziert - zumindest nicht bei den Männern. Die deutschen Frauen sind dabei und kicken morgen Abend um 19 Uhr erstmals. Auftaktgegner in Gruppe B ist Australien. Mehr Infos haben meine Kolleginnen und Kollegen von der Sportschau für euch: Die deutschen Fussball-Frauen starten in das Olympia-Turnier

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Trier wird ein Zwischenbericht über sexuellen Missbrauch in der Zeit des Trierer Bischofs Hermann Josef Spital (1981- 2001) vorgelegt. Der Bericht blicke auf sexuellen Missbrauch an Kindern, Jugendlichen sowie schutz- und hilfsbedürftigen erwachsenen Personen in den Jahren 1981 bis 2001, kündigten die Hochschule und die Forschungsstelle SEAL an. Der Zwischenbericht ist den Angaben nach Teil einer größer angelegten historischen Studie, die sexuellen Missbrauch im Bistum Trier zwischen 1946 und 2021 wissenschaftlich aufarbeitet. An der Universitätsmedizin Mainz eröffnet die Spenderinnenmilchbank. Insbesondere Frühgeborene sollen dadurch profitieren: Von anderen Frauen gespendete Milch soll dafür sorgen, dass bei Neugeboreren Komplikationen verringert und die Gesundheit gefördert werden. Die Frau und der Mann, die am Freitag tot in einem Mainzer Hotel gefunden wurden, sollen heute obduziert werden. Die Kripo ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Motiv und Tatablauf sind derzeit noch unklar. Die beiden waren verheiratet, die Frau hatte in dem Hotel als Reinigungskraft gearbeitet.

