Viele Menschen in Koblenz warten darauf, dass das neue Hallenbad am letzten Wochenende im August aufmacht. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen zum "Moselbad".

Wann macht das neue Hallenbad in Koblenz für Besucher auf?

Das neue "Moselbad" in der Pastor-Klein-Straße im Koblenzer Stadtteil Rauental soll am 25. August 2024 eröffnet werden. Einen Tag vorher können sich Interessierte bei einem "Nachmittag der offenen Tür" das Bad schon mal anschauen. Aber erst am Sonntag ab 10 Uhr vormittags kann man dort schwimmen gehen. Dann öffnen auch der Saunabereich und die Gastronomie.

Was muss vor der Eröffnung des Moselbads noch erledigt werden?

Wie die Stadt Koblenz bei einer Pressekonferenz am Dienstag mitgeteilt hat, müssen noch ein paar restliche Arbeiten im Bad abgeschlossen werden. Dazu müssen die Becken gefüllt und die ganze Technik ans Laufen gebracht und überprüft werden. Auch das Personal muss noch eingearbeitet werden.

Ende Juli soll es ein erstes Pre-Opening Schwimmen geben, bei dem getestet wird, ob im neuen Hallenbad alles klappt, wie geplant. Wenn nicht, sei noch genug Zeit, um das zu verbessern. Zwei Wochen später gibt es ein weiteres Probe-Schwimmen. Die Karten dafür werden vorher über Social Media verlost, so die Geschäftsführung.

Was bietet der Schwimmbad-Bereich?

Im neuen Hallenbad in Koblenz gibt es fünf verschiedene Becken: Ein 25 Meter langes Becken für Schwimmer und ein Becken für Springer, ein Nichtschwimmerbecken, ein Bewegungsbecken für Aquafit-Begeisterte und ein Kinderbecken.

Das Bewegungsbecken und das Springerbecken haben höhenverstellbare Böden. So kann man Springerbecken eine Sprunganlage mit einem 5-Meter-Sprungturm anbieten. Zusätzlich gibt es dort noch ein 1-Meter- und 3-Meter-Sprungbrett. Im Außenbereich gibt es zahlreiche Liege- und Sitzmöglichkeiten. Für Kinder sind zusätzlich eine kleine Spielfläche sowie Sportflächen vorhanden.

Was bietet der Sauna-Bereich?

Der Saunabereich des Moselbads in Koblenz bietet vier Innen- und zwei Außensaunen, außerdem gibt es einen Saunagarten und ein Atrium mit Whirlpool. Im Obergeschoss kann man sich im Ruheraum entspannen.

Wie nachhaltig ist das neue Hallenbad?

Im Bad gibt es eine Geothermieanlage, die Erdwärme nutzt, um das Wasser zu erwärmen - und zwar im Sportbecken auf 30 Grad und 32 Grad im Bewegungsbecken. Das Energiekonzept für das Moselbad ist während der Bauphase verändert worden, als die Gaspreise explodierten. Das hat dazu geführt, dass der Neubau länger gedauert hat als zunächst geplant.

Der Technikraum im Keller des neuen Hallenbades ist komplex. Das Bad soll unter anderem mit Geothermie geheizt werden. Den Strom liefern zum Teil Photovoltaikanlagen auf dem Dach. SWR

Im neuen Koblenzer Hallenbad wird das Regenwasser und das Duschwasser gesammelt und gefiltert. Damit werden nach Angaben der Stadt die Grünflächen rund um den Neubau gegossen. Überschüssiges Wasser wird zudem gefiltert und dem Grundwasser zurückgeführt. Auf einem Teil des Dachs stehen Photovoltaikanlagen, der Rest ist begrünt. Zudem gibt es eine Solarthermieanlage.

Warum kommt im Hallenbad Künstliche Intelligenz zum Einsatz?

Das Bad arbeitet laut Geschäftsführung mit Künstlicher Intelligenz (KI) - und zwar, wenn es darum geht, zu sehen, ob jemand in Not ist und Hilfe braucht. Geschäftsführer Christian Kuhn betont aber, dass niemand fotografiert oder gefilmt wird. Nach seinen Angaben erfassen die Kameras nur unnatürliche Bewegungen und alarmieren dann die Bademeister. Die KI vergleiche das normale Verhalten der Badegäste, das sie erlernt hat, mit deren aktuellem Verhalten. Erst wenn das stark abweicht, schickt sie den Bademeisterinnen und Bademeistern einen Notruf. Damit sei das Bad eines von ganz wenigen in Deutschland, das diese Technik einsetzt, sagt Kuhn.

Was sind die Öffnungszeiten des Moselbads?

Der Schwimmbereich im Moselbad ist fast das ganze Jahr über geöffnet - laut Stadt an 364 von 365 Tagen. Und zwar immer montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Fürs Frühschwimmen macht es an Dienstagen und Donnerstagen schon von 7 bis 9 Uhr auf.

Der Saunabereich hat ganz ähnliche Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr, freitags von 10 bis 23 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr.

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt hängt davon ab, ob man unter der Woche schwimmen geht oder am Wochenende. Und wie lange man bleibt. Wer nur kurz bleiben möchte, zahlt von montags bis freitags für anderthalb Stunden vier Euro. Eine Karte für vier Stunden kostet dann 7,50 Euro. Am Wochenende sind diese Karten einen Euro teurer.

Alle weiteren Preise stehen auf der Homepage des Moselbads. Jahres- oder Saisonkarten wird es nicht geben, sondern nur verbilligte Karten für Stammkunden. Kinder unter drei Jahren zahlen keinen Eintritt - ebenso wie Begleitpersonen von Schwerbehinderten. Für Kinder und Jugendliche, Schüler und Studenten und Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung gibt es Ermäßigungen.

Wie komme ich zum neuen Moselbad in Koblenz?

Wer mit dem Auto kommt, kann es auf dem Parkplatz vor dem Neubau abstellen oder in die Tiefgarage mit 40 Plätzen fahren. Dabei wird das Autokennzeichen elektronisch registriert. Vor der Ausfahrt zahlt man das Ticket am Kassenautomaten.

Das Moselbad Koblenz ist auch mit den Bussen der Linien 3 und 13 erreichbar. Von den Bushaltestellen in der Karl-Tesche-Straße muss man ein paar Meter zum Moselbad gehen. Oder man kommt mit dem Fahrrad. Es gibt fast 100 Fahrradstellplätze am Moselbad, die teilweise überdacht sind, so die Stadt.