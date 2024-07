Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:10 Uhr 921 Menschen bei Grenzkontrollen aufgegriffen Das Thema Grenzkontrollen hatten wir heute morgen ja schon mal. Jetzt gibt's Neues zur Zahl der Personen, die während der Fußball-EM an einer Einreise nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland gehindert wurden. Und zwar waren dies laut Bundespolizei 921 Menschen. Darunter seien elf Schleusungen gewesen sowie 102 Personen, die per Haftbefehl gesucht worden seien. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 7. Juni bis 19. Juli. Auf Anordnung des Bundesinnenministeriums werden Kontrollen an der Grenze zu Frankreich wegen der Olympischen Spiele und der Paralympics in Paris noch bis zum 30. September fortgesetzt.

8:59 Uhr Autofahrer fährt in Schaufenster Teures Missgeschick in Bad Kreuznach: Dort ist ein Autofahrer in ein Schaufenster gefahren. Laut Polizei wollte der 48-Jährige auf einem großen Parkplatz in der Planiger Straße einparken. Dabei sei er von der Bremse abgerutscht. Da der Wagen eine Automatik-Gangschaltung habe, sei er in das Schaufenster eines Ladens gefahren. Das Geschäft stehe zur Zeit leer - deshalb wurde laut Polizei auch niemand verletzt. Allerdings rammte der 48-Jährige mit seinem Auto die Heizung und den Wasseranschluss des Geschäftes. In dem Gebäude musste daher die Wasserversorgung abgestellt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

8:43 Uhr 📅 Was sonst so los war an einem 29. Juli 2004: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stellt Ex-Nationalspieler Jürgen Klinsmann als neuen Bundestrainer und Oliver Bierhoff als Teammanager vor. 2004: In Italien wird die Wehrpflicht abgeschafft. Die Abgeordnetenkammer in Rom stimmt für die Einführung eines Freiwilligenheeres zum 1. Januar 2005. 1954: Der erste Band der Romantrilogie "Der Herr der Ringe" von J. R. R. Tolkien erscheint in Großbritannien. 47 Jahre nach dem Roman erschien die Verfilmung von "Herr der Ringe". Die Hauptrolle spielte Elijah Wood. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa | Enterpress_Nlc

7:56 Uhr Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Kaub Traurige Nachricht aus dem Norden des Landes: Ein Motorradfahrer ist gestern Nachmittag bei einem Unfall nahe Kaub (Rhein-Lahn-Kreis) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ihn ein Autofahrer übersehen, der von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einfädelte. Der Motorradfahrer prallte laut Polizei gegen das Auto. Er starb noch an der Unfallstelle. Das Auto fing nach dem Zusammenstoß an, zu brennen. Die drei Insassen konnten sich den Angaben zufolge rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden leicht verletzt.

7:32 Uhr 🏠 Zahl der Neubauten wird wohl noch weiter zurückgehen Der Wohnungsmangel in Deutschland könnte sich in den nächsten Jahren noch verschärfen - statt zu entspannen. Das Münchner Ifo-Institut erwartet, dass noch weniger neue Wohnungen gebaut werden. Die Zahl der neu gebauten Wohnungen könnte demnach im Jahr 2026 auf nur noch 175.000 absinken, teilte das Institut mit. Das wären dann über 40 Prozent weniger als die knapp 300.000 Wohnungen des Jahres 2022. Die Bundesregierung war 2021 mit der Absicht angetreten, dass pro Jahr 400.000 neue Wohnungen in Deutschland entstehen. Dieses Ziel rückt offenkundig in immer weitere Ferne.

7:26 Uhr 🏳️‍🌈 So lief der Christopher Street Day in Mainz Am Samstag feierten in Mainz und Trier zehntausende Menschen in Mainz und Trier den Christopher Street Day. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Social-Media-Team haben ein paar Eindrücke zusammengestellt:

6:47 Uhr 🌞 Das erwartet uns beim Wetter in Rheinland-Pfalz Die Woche startet in RLP mit sommerlichen Temperaturen. Aus Spanien und Frankreich kommt am Montag Sonne zu uns. Das Thermometer zeigt dann um die 30 Grad. Zur Wochenmitte hin wird es noch wärmer aber regnerisch. Mehr dazu in der Wettervorhersage mit Donald Bäcker von Sonntagabend. Video herunterladen (28 MB | MP4)

6:23 Uhr 🛂 CDU für Beibehaltung von Grenzkontrollen - Polizei dagegen Mehrere CDU-Politiker haben sich dafür ausgesprochen, die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen auch nach den Olympischen Spielen fortzusetzen. Dafür plädieren die Innenminister von Baden-Württemberg, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, Thomas Strobl, Michael Stübgen und Herbert Reul. Der "Rheinischen Post" sagten sie, die Kontrollen sollten so lange andauern, bis die EU-Außengrenzen nachhaltig gesichert sind. Dank der Kontrollen seien illegale Einreisen verhindert und "Schlepper und Kriminelle festgenommen" worden. Widerspruch kam von der Gewerkschaft der Polizei (GdP): Weitere Kontrollen seien aus personellen Gründen nicht machbar, so GdP-Chef Andreas Roßkopf in der "Rheinischen Post". Während der Fußball-EM habe die gesamte Bundespolizei eine Urlaubssperre gehabt und viele Überstunden gemacht - nur so habe es funktioniert.

6:11 Uhr 🔥 Mehrere Autobrände im Land Am frühen Morgen ist in Lissendorf in der Vulkaneifel ein Auto in Brand geraten. Glücklicherweise konnte der Fahrer sein brennendes Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Er sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Die Ermittler vermuten, dass das Feuer durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Auch in Rheinhessen beschäftigten Autobrände gestern die Polizei. Am Nachmittag brannte auf der A63 bei Biebelnheim ein Auto auf dem Seitenstreifen aus. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden. Nur wenige Stunden später brannte der Motor eines Autos auf der A60 bei Ingelheim. Weil Kraftstoff quer über die Fahrbahn gelaufen war und in Flammen stand, musste die Polizei auch die Gegenfahrbahn sperren. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. Das Auto in Lissendorf geriet wohl wegen eines technischen Defekts in Brand. Polizeiinspektion Prüm

5:59 Uhr Das sind die wichtigen Themen fürs Land In Rheinland-Pfalz verzögert sich die Auslieferung von Reisepässen deutlich. Eine Umfrage der dpa zeigt, dass die Bearbeitungszeiten in Städten wie Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Koblenz derzeit bis zu neun Wochen betragen. Gründe sind der starke Anstieg der Antragszahlen und der Wegfall der Kinderreisepässe seit Anfang des Jahres. Dadurch müssen nun auch Kinder unter zwölf Jahren einen Reisepass beantragen. Rheinland-Pfalz Produktion in Bundesdruckerei überlastet Hohe Nachfrage - Neuer Reisepass kann in RLP mehrere Monate dauern Der Urlaub steht an, doch der neu beantragte Reisepass lässt auf sich warten? Die Wartezeiten in Rheinland-Pfalz sind derzeit deutlich länger als sonst. Doch es gibt Alternativen. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Der Kinderschutzbund in Rheinland-Pfalz fordert eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre und die Erweiterung der Landesverfassung um Mitwirkungsrechte für Kinder und Jugendliche. Das sagte Landesvorsitzender Klaus Peter Lohest im Gespräch mit der deutschen Presseagentur. So könne die Partizipation von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden.