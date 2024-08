Was macht der Regen mit der Tabakernte in der Südpfalz?

In der Südpfalz hat die Tabakernte begonnen. Der Geschäftsführer der Erzeugerorganisation Südwest Tabak spricht von einem schwierigen Jahr, auch weil es so viel geregnet hat.

Gerade jetzt zu Beginn der Erntesaison haben die Tabakbauern mit Pflanzen-Krankheiten wie dem falschen Mehltau zu kämpfen. Der Pilz breitet sich besonders gut bei feuchter Schwüle aus, sagt Jörg Bähr, der Geschäftsführer der Erzeugerorganisation Südwest Tabak. Auch Wasserflecken zeigen sich auf den Blättern. Diese seien aber auf den erntereifen Blättern nicht mehr zu sehen - wenn es denn nun trocken bleibt.

25 Landwirte bauen in der Südpfalz noch Tabak an, sagt Bähr. Die Zahl bleibe stabil, ebenso die Größe der Anbaufläche von etwa 480 Hektar. Die Erntesaison zieht sich noch bis in den September rein, weil eine Tabakpflanze nur in vielen Durchgängen und nicht auf einmal abgeerntet werden kann.