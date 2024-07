Am Sonntagabend endeten die diesjährigen Nibelungen-Festspiele. Ein hochaktuelles Stück zog viele Besucherinnen und Besucher an, was die Organisatoren insgesamt zufrieden stimmte. Regisseur Roger Vontobel wurde mit dem Mario-Adorf-Preis ausgezeichnet.

Am Sonntag gingen die Nibelungen-Festspiele in Worms zu Ende. Das diesjährige Stück "Der Diplomat" zog wieder zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an. Vom 12. Juli bis zum 28. Juli waren laut den Veranstaltern 20.000 Menschen zu Gast und das Theater zu 87 Prozent ausgelastet. Insgesamt ziehen die Organisatoren der Festspiele deshalb eine positive Bilanz. Im letzten Jahr seien es zwar circa 1.000 Besucherinnen und Besucher mehr gewesen, das habe aber am teils schlechten Wetter in diesem Jahr gelegen, so die Veranstalter. Sie sind sehr zufrieden und betonen die Standing Ovations, die es nach jeder Aufführung gab.

Hochaktuelles Stück begeistert Besucherinnen und Besucher

Regisseur Roger Vontobel inszenierte erneut ein Stück für die Nibelungenfestspiele. Die Auswahl des Stückes "Der Diplomat" von Feridun Zaimoglu und Günter Senkel war hoch aktuell und glänzte durch eine "klare und stringente Interpration" von Vonotbel, gepaart mit einem "hervorragenden Ensemble". So teilten es die Veranstalter am Sonntagabend mit. Im Stück ging es um die Frage, wie sich ein Krieg verhindern lässt, den keiner will - der aber unabwendbar scheint. Eine Frage, die angesichts von Kriegen und Krisen auf der Welt nicht aktueller sein könnte. Das sahen auch hochrangige Vertreter, wie der Oberbürgermeister Stadt Worms, Adolf Kessel (CDU), so: "Gerade in diesem Jahr mit den sehr aktuellen Themen im Stück haben die Nibelungen-Festspiele gezeigt, wie relevant und wichtig Theater und Kultur als Grundlage für eine offene Gesprächskultur, als Debattierforum und damit auch für die Demokratiebildung sind."

Regisseur mit Mario-Adorf-Preis ausgezeichnet

Der Mario-Adorf-Preis für besondere künstlerische Leistungen bei den Wormser Nibelungen-Festspielen 2024 geht an Regisseur Roger Vontobel. Mit dem diesjährigen Stück „Der Diplomat“ habe er bereits zum dritten Mal (nach 2018 und 2022) in Worms Regie geführt und mit seinen "spektakulären Inszenierungen" die Kritiker und das Publikum begeistert, teilten die Festspiele in Worms am Sonntagabend mit. Der Preis wurde zum sechsten Mal ausgelobt und ist mit 10.000 Euro dotiert.

Kartenvorverkauf für die nächsten Festspiele sollen im Herbst starten

Neben der Hauptinszenierung des Stückes "Der Diplomat" boten die Nibelungen-Festspiele auch dieses Jahr wieder viele weitere Kulturprogrammpunkte. Zum Beispiel eine Konzertlesung des Stückes „Die Blechtrommel“ von Günter Grass oder auch die Vorführung des Stummfilmklassikers "Die Nibelungen" von Fritz Lang.

Wie die Organisatoren mitteilten, finden die nächsten Nibelungenfestspiele in Worms vom 11. Juli 2025 bis zum 27. Juli 2025 statt. Das Stück "See aus Asche - Das Lied der Nibelungen", geschrieben von Roland Schimmelpfennig werde im nächsten Jahr von der Regisseurin Mina Salehpour inszeniert. Der Kartenvorverkauf solle voraussichtlich im Herbst starten.