Die Woche startet in Rheinland-Pfalz mit sommerlichen Temperaturen. Aus Spanien und Frankreich kommt am Montag Sonne zu uns. Das Thermometer zeigt dann um die 30 Grad. Zur Wochenmitte hin wird es noch wärmer aber regnerisch. Mehr dazu in der Wettervorhersage mit Donald Bäcker von Sonntagabend.