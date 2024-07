Hohe Nachfrage - Neuer Reisepass kann in RLP mehrere Monate dauern

Der Urlaub steht an, doch der neu beantragte Reisepass lässt auf sich warten? Die Wartezeiten in Rheinland-Pfalz sind derzeit deutlich länger als sonst. Doch es gibt Alternativen.

Die Auslieferung von Reisepässen verzögert sich derzeit in Rheinland-Pfalz wie bundesweit deutlich. Das ergibt eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den fünf größten Städten im Land sowie unter einzelnen Verbandsgemeinden. "In der Regel dauert die Lieferung vier Wochen, derzeit circa acht Wochen", sagte etwa ein Sprecher der Stadt Mainz.

In Ludwigshafen dauert die Bearbeitung derzeit bis zu neun Wochen. Normal wären drei bis vier Wochen, sagte ein Sprecher. In Kaiserslautern sei sonst mit zwei bis drei Wochen Wartezeit zu rechnen, aktuell mit bis zu neun Wochen. In Koblenz dauert es laut einem Sprecher je nach Saison etwa drei bis sechs Wochen, momentan aber acht Wochen und länger: "Nach Informationen der Bundesdruckerei sind die Antragszahlen in diesem Jahr außergewöhnlich stark angestiegen."

Mehr Pässe bestellt auch für Kinder unter zwölf Jahren

Was zusätzlich dazu beiträgt, dass mehr Reisepässe beauftragt werden, ist der Wegfall der Kinderreisepässe seit dem 1. Januar 2024. Dadurch brauchen nun auch Kinder unter zwölf Jahren einen Reisepass für entsprechende Reisen. Auch kleinere Kommunen in Rheinland-Pfalz sind von den dadurch verlängerten Wartezeiten betroffen.

Nach Angaben der Bundesdruckerei ist die Nachfrage nach Reisepässen seit Anfang des Jahres so hoch wie nie zuvor. Die Bestellungen übertreffen demnach die Kapazitäten der Produktionsmaschinen. "Seit Jahresbeginn gab es unerwartete, regelmäßige neue Rekorde beim täglichen Bestelleingang aus den Passbehörden; im gesamten Monat April wurden erstmals über 700.000 Reisepässe bestellt", hieß es in einer Mitteilung.

Ab Herbst sollen Reisepässe wieder schneller ankommen

Sollten die Antragszahlen im Herbst, wie häufig nach den Sommerferien, sinken, könne wieder mit schnelleren Produktionszeiten gerechnet werden. Anfang kommenden Jahres sollen weitere Maschinen die Produktionskapazitäten erhöhen.

Kurzfristige Alternative: Express-Bestellung und vorläufiger Pass

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums können Bürgerinnen und Bürger Reisepässe bei Express-Bestellungen weiterhin nach drei Tagen in der Behörde abholen. Das kostet zusätzlich zur Standardgebühr von 70 Euro für Erwachsene ab 24 Jahren weitere 32 Euro.

Für Reisen in die meisten Staaten genügt auch ein vorläufiger Reisepass. Dieser kann bei den zuständigen Stellen sofort ausgestellt und ausgehändigt werden, etwa damit eine Reise nicht verschoben werden muss. Auch für einen vorläufigen Reisepass wird ein biometrisches Passbild benötigt. Die Gebühr beträgt in der Regel 26 Euro.

Das Bundesinnenministerium weist darauf hin, dass Reisen in manche Länder nur dann ohne Visum möglich sind, wenn der Reisepass noch mehrere Jahre gültig ist, zum Beispiel bei Reisen in die USA. Welche Einreisebestimmungen gelten und welche Dokumente benötigt werden, findet sich auf den Seiten des Auswärtigen Amts.