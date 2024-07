Pflastersteine raus, Natur rein: Ideen für mehr Grün und Wasser in Trier

per Mail teilen

In den Niederlanden nennen sie es "Tegelwippen": Pflastersteine entfernen und Plätze entsiegeln. Auch Trier könnte dem Beispiel folgen, sagt ein Experte.

In den Niederlanden fing es als Wettbewerb zwischen den Städten Rotterdam und Amsterdam an. "Tegelwippen" nennen es die Niederländer. Dabei versuchen Gemeinden und Städte, möglichst viele Pflastersteine durch Grünflächen zu ersetzen.

Das Ziel ist eine bessere Anpassung ans veränderte Klima. Seit 2020 sind in den Niederlanden so in 173 Städten und Gemeinden insgesamt etwa neun Millionen Pflastersteine und Fliesen entfernt worden. Es ist eine kollektive Bewegung gegen die Bodenversiegelung entstanden.

Könnte auch die Stadt Trier von der niederländischen Idee profitieren? In der Innenstadt sieht man überall versiegelte Flächen und Straßenpflaster.

Fatale Folgen von Versiegelung

Dunkles Straßenpflaster strahlt an heißen Tagen Hitze sehr lange ab. Regen kann auf versiegelten Flächen nicht versickern. So kommt es bei Starkregen oft dazu, dass die Kanalisation die Wassermassen nicht aufnehmen kann und überläuft.

Sind zu viele Flächen versiegelt, sinkt nach und nach der Grundwasserspiegel. Es gibt viele gute Gründe, mehr Flächen zu entsiegeln, sagt Sascha Henninger, Professor für physikalische Geographie an der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.

Stadtklimatologe Sascha Henninger von der RPTU in Kaiserslautern beschäftigt sich mit dem Hitzestau in Kommunen. SWR

Experte empfiehlt: Mehr Bäume, mehr Schatten, mehr Wasser

Henninger beschäftigt sich mit ans Klima angepassten Stadtumbau und berät einige Städte in Rheinland-Pfalz, die ihre Innenstadt besser ans veränderte Klima mit Hitze und Starkregen anpassen wollen. Mehr Bäume, mehr Schatten, mehr Wasser - das ist sein Credo.

Wir sind eigentlich fünf bis zehn Jahre zu spät dran.

Der Sommer 2003 war der erste große Hitzesommer in Deutschland, den viele noch in Erinnerung haben. Seitdem wurde aber nach Ansicht von Sascha Henninger viel zu wenig getan, um die Innenstädte in Deutschland ans veränderte Klima anzupassen.

"Wir sind eigentlich fünf bis zehn Jahre zu spät dran", sagt er. Dabei sei es gar nicht so schwierig, und auch kleine Maßnahmen könnten schon helfen.

Was jeder tun kann: Terrasse entsiegeln

Wer zu Hause seine Garageneinfahrt oder eine Terrasse entsiegelt, der kann Fördergeld bei der KfW-Bank beantragen, sagt Sascha Henninger. Viele wüssten das gar nicht. Auch eine Regentonne oder Zisterne im Garten sind praktisch, um Regenwasser aufzufangen und zum Gießen von Pflanzen zu nutzen.

So kommt mehr Schatten in die Innenstadt

Auch in den Innenstädten gibt es viele Wege, die Menschen vor Hitze schützen. Selbst auf Straßen und Plätzen, wo man nicht ohne weiteres das Pflaster entfernen kann, gibt es Möglichkeiten, für etwas Abkühlung zu sorgen. Sonnensegel spannen, Bäume pflanzen, Hausfassaden begrünen, Trinkwasserspender aufstellen, sind nur einige Dinge, die ja teilweise auch schon gemacht werden. Auch helle Fassaden und helleres Pflaster auf Plätzen reduzieren die Hitzeabstrahlung etwas.

Die große Atlaszeder am Trierer Kornmarkt wurde 1906 gepflanzt. Noch heute ist sie ein beliebter Schattenspender in der Trierer Innenstadt. SWR
Bäume und Wasserspiele für Kinder: Der Kornmarkt ist wie eine kleine grüne Oase an heißen Sommertagen. SWR
Eine Trierer Geschäftsfrau hat vor Jahren sehr darum gekämpft, die Fassade begrünen zu dürfen. Jetzt gilt das Haus in der Trierer Neustraße als Musterbeispiel für Klimaanpassung. SWR

Die Wirkung des Klimawandels ist etwas, womit die Menschen leben und worauf sie sich einstellen müssen, betont Geograph Henninger. Er hat schon einige Bücher über Stadtökologie und Stadtklima veröffentlicht. "Wir hätten viel früher anfangen müssen", sagt er und denkt dabei an Maßnahmen, die das veränderte Klima erträglicher machen.

Mehr Klima-Oasen schaffen

Wenn er die Chance hätte, eine ganz neue Stadt zu entwerfen, die an das Klima mit Hitze einerseits und Starkregen andererseits angepasst wäre, dann würde er viel Grün und viele offene Flächen einplanen, sagt Experte Henninger.

"Das ideale Stadtklima wäre, dass wir möglichst wenig versiegelte Flächen haben und dass es den Menschen möglich ist, fußläufig gut in Klima-Oasen wie Grünflächen reinzukommen."

Dieses große Trierer Kaufhaus steht demnächst leer. Was wäre, wenn man hier einen Garten mit Schatten und Wasser mitten in der Innenstadt anlegen würde? Eine schöne Utopie. SWR

Idee: Leer stehende Kaufhäuser in Gärten verwandeln

Fast jede Stadt hat mittlerweile in der Innenstadt ein leer stehendes Kaufhaus, Trier bald sogar zwei. "Wenn man jetzt mal ganz utopisch planen würde, könnte man sagen, solche großen Kaufhäuser werden eigentlich nicht mehr so gebraucht", so Stadtklimatologe Sascha Henninger.

"Es wäre natürlich eine super Sache, wenn sie so eine große Fläche innerstädtisch haben. Man könnte die umwidmen, man nimmt das Gebäude weg und schafft da eine Grünfläche." Doch welcher Eigentümer hätte wohl den Idealismus, auf die hohe Miete in der Innenstadt zu verzichten?