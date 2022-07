per Mail teilen

Nicole Mertes SWR

Als ich noch keine zwei Jahre alt war, habe ich mit einem Stopfpilz meiner Mutter als Mikrofon Hitparade gespielt. Wahrscheinlich war so der Weg zum Radio schon vorgezeichnet. Ich bin Reporterin und liebe es, ganz unterschiedliche Menschen zu treffen und unterwegs zu sein, Neues zu lernen und mich überraschen zu lassen.

Sprachen und Kultur sind meine Leidenschaft. Am Mittelmeer, an der Atlantikküste und in Japan fühle ich mich wohl. Ich lese viel und streife gern durch den Wald.