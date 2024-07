per Mail teilen

Auf der B42 ist am Sonntag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 34-Jährige stieß mit einem Auto zusammen.

Der 34 Jahre alte Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag nach Angaben der Polizei von Hessen kommend auf der B42 in Richtung Kaub (Rhein-Lahn-Kreis) unterwegs. Dort sei ein Auto von einem Parkplatz auf die Bundesstraße aufgefahren, wobei die Person am Steuer das von links kommende Motorrad übersehen habe.

Auto geht nach Unfall in Flammen auf

Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer laut Polizei tödlich verletzt. Er starb noch am Unfallort. Der Pkw geriet durch die Kollision in Brand. Die drei Insassen konnten sich jedoch rechtzeitig aus dem brennenden Auto befreien. Sie seien leicht verletzt in ein nahes Krankenhaus gebracht worden. Die B42 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.