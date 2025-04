per Mail teilen

Im Auto nur mal schnell am Handy schauen, wer da gerade angerufen hat. In Mainz ist jetzt eine Kamera regelmäßig im Einsatz, die das erkennt und das kann teuer werden.

Bisher wurde die Kamera nur getestet, jetzt steht der neue Blitzer fest in Mainz. Die Kamera beobachtet den Verkehr aus einer erhöhten Position, zum Beispiel von einer Brücke aus. Eine Software kann dann mithilfe von künstlicher Intelligenz erkennen, ob der Fahrer oder die Fahrerin ein Handy in der Hand hält.

Wenn das der Fall ist, macht die Kamera ein Bild, das anschließend von der Polizei kontrolliert und ausgewertet wird. Wer erwischt wird, muss 100 Euro Bußgeld bezahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg.

Weil das Pilotprojekt unter anderem auf der Autobahnbrücke der A60 in Höhe von Mainz-Finthen so erfolgreich war, wird die Kamera dort nun regulär eingesetzt.

Rheinland-Pfalz ist Vorreiter in Sachen MONOcam

Vor zwei Jahren hat die Polizei in Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland die neue Technik ausprobiert. Nach Angaben des Innenministeriums gab es eine enge Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei, die das System bereits seit Längerem einsetzt. Die Kameras waren in den Polizeipräsidien Trier und Mainz für insgesamt sechs Monate im Einsatz. Allein auf der A60 bei Mainz registrierte die Polizei an den 42 Kontrolltagen 941 Verstöße.

Wer bei Tempo 100 auch nur eine Sekunde aufs Handy schaut, ist rund 30 Meter im Blindflug unterwegs

Innenminister Michael Ebling (SPD) sagte am Freitag: "Verkehrssicherheit ist kein Selbstläufer. Wer bei Tempo 100 auch nur eine Sekunde aufs Handy schaut, ist rund 30 Meter im Blindflug unterwegs – das kann lebensgefährlich sein. Mit der MONOcam setzen wir moderne Technik gezielt ein, um Ablenkung am Steuer sichtbar zu machen, die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen."

Neues Polizeigesetz schafft rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen dafür wurden Anfang März geschaffen. Mit dem neuen Polizeigesetz darf die Polizei jetzt entsprechende Aufnahmen machen und diese auch verwenden.

Die Gesetzeslage zu klären, war dem Land nach Angaben des Innenministeriums wichtig, weil beim Einsatz der Monocam personenbezogene Daten erhoben und gespeichert werden.