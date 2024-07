Feuer bei Müllentsorger in Kirchheimbolanden gelöscht

per Mail teilen

Auf dem Gelände einer Müllentsorgungsfirma in Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis hat es am Abend gebrannt. Die Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten.

Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Zeitweise hatte die Leitstelle vor Sichtbehinderungen auf der A63 bei Kirchheimbolanden gewarnt. Und die Bewohner der Region sollten Fenster und Türen geschlossen halten, so die Warnung der Feuerwehr.

Etwa 200 Feuerleute haben acht Stunden lang den Brand in Kirchheimbolanden gelöscht. SWR

Lagerhalle bei Müllentsorgungsfirma in Kirchheimbolanden hat gebrannt

Der Polizei zufolge ist das Feuer gegen 19 Uhr in einer Lagerhalle auf dem Gelände einer Müllentsorgungsanlage in Kirchheimbolanden ausgebrochen. Das Feuer habe sich so stark entwickelt, dass die Rauchsäule weithin sichtbar gewesen sei. Wegen des Brandes mussten umliegende Straßen gesperrt werden.

Schaden in Kirchheimbolanden geht in die Hunderttausende

Etwa 200 Feuerwehrleute waren über acht Stunden im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro.